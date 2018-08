Aalborg finder 600 millioner til ny Limfjordsforbindelse

En ny forbindelse over Limfjorden har længe stået højt på ønskesedlen i Nordjylland.

Men nu skal der handling bag ordene, mener et byrådsflertal i Aalborg Kommune.

Kommunen tilbyder derfor staten 600 millioner kroner som medfinansiering af en tredje Limfjordsforbindelse.

- Limfjordstunnelen er i dag totalt overbelastet. Vi ser i stigende grad massiv kødannelse, vi ser nedbrud, hvor trafikken står stille i flere timer.

- Det er en situation, der er helt uholdbar for Aalborg og hele Nordjylland, siger borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S).

Borgmesteren har et stort byrådsflertal i ryggen, når han tilbyder staten en medfinansiering af en tredje forbindelse over fjorden.

De 600 millioner kroner svarer til en tiendedel af den samlede anlægssum, der skønnes at være 6,2 milliarder kroner.

Pengene skal komme fra en dækningsafgift, som kommunen opkræver hos erhvervslivet.

Afgiften sikrer hvert år kommunen 90 millioner kroner. Heraf vil man årligt bruge 30 millioner kroner over 20 år til den nye forbindelse.

Borgmesteren kalder tilbuddet om medfinansiering utraditionelt, men nødvendigt.

- Folketingspolitikerne har fastlagt linjeføringen for en tredje forbindelse, men de mangler at afsætte pengene.

- Vi mener, at 600 millioner kroner er en markant håndsrækning, der viser, at vi selv er klar til at lægge hånden på den økonomiske kogeplade, fordi forbindelsen er så vigtig for os, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kalder det nordjyske tilbud om medfinansiering positivt.

- Regeringen mener, at en tredje Limfjordsforbindelse er et meget relevant projekt, som indgår i overvejelserne om, hvilke projekter der skal prioriteres, når der igen er økonomisk råderum.

- Et finansieringsbidrag gør alt andet lige finansieringsudfordringen mindre, siger han i en skriftlig kommentar.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er enig i, at behovet for en ekstra forbindelse er der.

- Siden 2014 har der reelt været et slags anlægsstop, fordi der ikke har været økonomisk råderum.

- Men nu lysner det, og fra 2021 er der igen et råderum, siger Kristian Pihl Lorentzen, der vil tage ønsket med i arbejdet med en kommende masterplan for trafikinvesteringer.

- Der vil den tredje forbindelse over Limfjorden få en høj placering, siger han.