Fox-vært får svar på tiltale efter falsk skidtspand mod Danmark

Reaktionerne har været mange, efter den amerikanske TV-kanal Fox Business Network rettede et hårdt angreb mod Danmark og det danske velfærdssamfund.

På USA's mest sete erhvervskanal sammenlignede værten Trish Regan Danmark med den socialistiske diktaturstat Venezuela og hævdede blandt andet, at ingen gider arbejde eller færdiggøre en uddannelse her i landet.

»Danmark har ligesom Venezuela frataget folk for deres muligheder. Er det den retning, vi ønsker at gå i?« spurgte hun.



Se indslaget her:

Så fik finansminister Kristian Jensen (V) nok:



»Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelthen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt,« sagde han til Ritzau mandag og beskrev indslaget som et udtryk for, hvor politiserende amerikanske nyheder er blevet.



Kristian Jensen om Fox-studievært: »Hun skal ikke pisse på Danmark«

Siden er kritikken fortsat.

»Kom selv og se Danmark,« opfordrede Danmarks ambassadør i USA, Lars Gert Lose, på Twitter, hvor han delte en liste med diverse fakta. For eksempel at Danmark ligger i top ti over bedste lande i forhold til uddannelse, og at tal fra OECD viser, at 75 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder er i arbejde. I USA er det 70,6 procent.

Cepos' direktør Martin Ågerup finder Fox-værtens indslag »vildledende«. Særligt sammenligningen med Venezuela er skæv, mener han:

»Danmark har høj økonomisk frihed, (relativt) åbne grænser for handel, solid kapital, retssamfund, gode institutioner, lav korruption og god beskyttelse af privat ejendom,« skriver han på Twitter.



Tidligere ambassadør Gifford forsvarer Danmark over for Fox-vært

Også USA's tidligere ambassadør i Danmark Rufus Gifford går i rette med Trish Regans skidtspand:



»Jeg har aldrig været enig i noget, som Trish Regan eller nogen andre på Fox News har sagt. Men enhver sætning, der begynder med "Danmark ligesom Venezuela..." er ret morsom«, skrev Gifford, som nu forsøger at blive valgt til Repræsentanternes Hus i delstaten Massachusetts.

Tirsdag har Socialdemokratiet og Dan Jørgensen udsendt dette videosvar til Trish Regan:

Trish Regan påstår, at Danmark er »dybt forgældet,« og at topskatten betyder, at alle reelt arbejder for staten. Derefter hævder hun, at det i 2013 kun var i tre ud af 98 kommuner, at over halvdelen af befolkningen var i arbejde.

»Ingen vil arbejde. Det er virkelig problem,« siger hun, mens hun præsenterer sine tal.

Men ifølge Danmarks Statistik var beskæftigelsesprocenten i 2013 lige under 67 pct. for danskere mellem 16 og 64 år. Det gratis uddannelsessystem og SU'en betyder, at ingen færdiggør deres studier, de bliver bare hængende »længere, længere og længere« som hun siger.

»Det er realiteterne af socialisme,« advarer hun.

Fakta er, at gennemførselstiden er på vej nedad.