En ulv er blevet set på Norddjurs

De særdeles omdiskuterede danske ulve giver ikke megen lyd fra sig i disse måneder.

Der har f.eks. været stille på ulvelinjen hos Naturstyrelsen, hvor borgere kan rapportere formodede ulveangreb. I begyndelsen af august kunne Landbrugsavisen fortælle, at telefonlinjen stort set har været ubrugt siden opstarten foruden en enkelt anmeldelse af et formodet husdyrangreb den 20. juli.

Det kan der være flere årsager til. Dels at ulvene er mindre aktive, når det kommer til husdyr, i sommermånederne, fordi de har lettere ved at jage vildtet i skovene. Dels at en række af ulvehvalpene herhjemme tilsyneladende er udvandret til Tyskland.

Ulv fra Ulfborg er vandret til Tyskland

Men én af de danske ulve har man nogenlunde styr på, hvor befinder sig i landet. På det nordlige Djursland har man nemlig ved to nylige lejligheder fanget et ulvelignende dyr på vildtkamera. Billederne, der er taget hhv. den 8. juli og den 5. august, tikkede ind hos Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, der overvåger ulvens færden i Danmark, i weekenden.

Her har forskerne nu slået fast, at dyret på billedet er en ulv - og at der formentlig er tale om den samme på begge billeder. Men i skrivende stund ved man ikke, om det er en af ulvehvalpene, som kom til verden i Vestjylland i foråret i fjor, eller om der er tale om en - i dansk sammenhæng - ny ulv.

Det vil forskerne nu forsøge at kortlægge ved at indsamle fækalier til en dna-analyse.

Ellemann klar med nye regler i ophedet ulvedebat: Tredje gang må man skyde

Den 7. august oplyste Miljøstyrelsen, at i alt fire af de otte ulvehvalpe fra det såkaldte Ulfborgpar er vandret til Tyskland. Én af hvalpene, en tæve, er fundet død efter påkørsel, mens man har fundet dna-spor fra yderligere en hun og to hanulve sydpå.

Man ved ikke endnu, om Ulfborgparret har fået flere hvalpe i 2018.

Hos Miljøstyrelsen, Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet vil man gerne modtage flere observationer af formodede ulve. For når de unge ulve flytter hjemmefra og forlader deres forældre og kobbel, gør de det for at finde en mage og et nyt territorium.

»Ofte vil driften for at finde en mage være størst, og det er derfor ikke usædvanligt at se unge ulve strejfe over endog meget store afstande. Men nogle gange sker det også, at enlige ulve slår sig ned i et egnet territorium uden mage. Overvågningen skal bl.a. afklare, hvorvidt dette kan vise sig at være tilfældet for ulven på det nordlige Djursland,« skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.