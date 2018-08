Overlæge om saltmangel-indlæggelser: Det skyldes ikke postevandet alene

Mandag kom det frem, at for meget postevand har betydet usædvanligt mange indlæggelser på grund af saltmangel på Holbæk Sygehus denne sommer. Men flere af landets resterende hospitaler har ikke oplevet nogen voldsom stigning i antallet af indlæggelser.

Det gælder blandt andet på Odense Universitetshospital og på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg:

»To til tre indlæggelser dagligt skyldes for lavt natriumsalt i blodet. Men det har næsten altid andre årsager end et stort indtag af postevand,« siger Christian Christiansen, der er ledende overlæge på afdelingen for Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor de har oplevet et par tilfælde mere end normalen, men langt fra samme stigning som på Holbæk Sygehus.

Han slår desuden fast, at det er yderst sjældent at saltmangel alene skyldes for meget postevand, men i stedet er bivirkninger for bestemte typer vanddrivende medicin eller andet særlig psykofarmaka.

Det er ofte ældre, svækkede mennesker, der er småt spisende og derfor har små reserver, som er i risiko for at opleve saltmangel, hvis de drikker alt for meget vand uden at tilføre noget, der indeholder salt.

»Raske mennesker kan sagtens nøjes med et ekstra drys salt på æggemaden og stadig kun drikke postevand, uden at sætte kroppens saltbalance over styr,« siger Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, hvor de har oplevet den voldsomme stigning af indlæggelser.



På Holbæk Sygehus er man godt klar over, at en for lav saltbalance sjældent sker udelukkende på baggrund af et for højt indtag af postevand. Men de mange opfordringer om at drikke rigeligt med vand her i varmen kan, ifølge Henrik Ancher Sørensen, medvirke til, at ældre, svækkede mennesker udfordrer kroppens saltbalance ved at følge rådet i overdreven grad, og derfor risikerer at komme i problemer.



»Det hele er blevet blæst en smule op. Vi opfordrer egentlig bare til, at danskerne både husker at spise og drikke varieret, så vil færre borgere komme i problemer,« siger han.



Jyllands-Posten har også været i kontakt med Odense Universitetshospital, Regionshospitalet i Horsens, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, hvor man heller ikke har oplevet en problematisk stigning i typen af saltmangelindlæggelser, som længe har været en velkendt problematik for ældre eller i forvejen svækkede borgere.