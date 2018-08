Udsigt til sand hvepseplage: Allergikere skal passe særligt på

Hen mod slutningen af august og starten af september skal man være særligt opmærksom på de hvepse, der kredser rundt omkring hovedet på en.

På det tidspunkt bliver de udskældte insekter nemlig mere aggresive og nærgående og kan finde på at stikke umotiveret og helt uden varsel.

Søg omgående lægehjælp i disse situationer: Du bliver stukket i mund, svælg, luftrør eller uden på halsen

Du får pludselige eller kraftige reaktioner

Du bliver utilpas, svimmel, besvimer eller bevidstløs

Du får opkastningsfornemmelser

Du får svært ved at trække vejret

Du reagerer på et insektstik, og du før har haft en svær allergisk reaktion, men ikke har adrenalinpen på dig

For at det ikke er slemt nok, så har sommerens høje temperaturer givet gode betingelser for, at hvepsebo kan vokse sig ekstra store.

Således risikerer vi at møde 15 gange så mange hvepse sammenlignet med en normal dansk sommer. Det vurderer naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen Østsjælland.

Naturvejlederen giver her sine bedste råd til, hvordan man undgår at komme i karambolage med hvepse:

Undlad at bruge parfume

Hav ikke stearinlys ved bordet udendørs. De udleder kulilte, hvilket gør hvepsene mere aggressive

Anbring gerne en skål med sukker eller andet sødt langt væk fra, hvor du sidder som afledning

Brug en hvepsefælde

Lad være med at spise dessert og andre søde sager udendørs i hvepsenes aggressive periode

Skulle du være så uheldig at komme i nærkontakt med en nærgående hveps, gør du bedst i at forholde dig roligt, lukke munden og undgå at vifte med armene, selvom det er sådan, mange instinktivt reagerer.

Hos Astma-Allergi Danmark anbefaler man hvepseallergikere til at tage deres forholdsregler - især når man færdes udendørs i sensommeren.

Symptomer på anafylaktisk shock: Åndedrætsbesvær

Svimmelhed, besvimelse eller bevidstløshed

Opkastningsfornemmelser, mavekrampe og kvalme

Rødmende hud og kløe

Led og læber svulmer op

Tilstopning af næsen

Meget høj puls

For mens eksempelvis et bistik resulterer i, at huden hæver og klør for så at gå over i løbet af et par timer, har et sådan stik en helt anden effekt hos allergikere.

For de omkring 50.000 danskere, der er allergiske over for gift fra bier eller hvepse, kræver det nemlig behandling, hvis man bliver stukket. I nogle tilfælde akut behandling.

Det skyldes, at giften hos allergikerne kan give en livstruende allergisk reaktion, også kaldet anafylaktisk shock.

Hvis en allergiker bliver stukket, kommer reaktionen inden for få minutter og op til fire timer efter. Milde reaktioner på et sådan stik er hævelser, mild feber, kvalme, rødme, nældefeber, kløe, træthed og/eller smerte.

Ved mistanke om, at person får et anafylaktisk shock, skal der gives adrenalin, ligesom man bør ringe 112.