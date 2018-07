Forskning: Mænd kan snart blive gravide og du kan få et barn med dig selv

Det lyder som noget fra en science fiction film, men det kan faktisk godt lade sig gøre, og måske bliver det snart til virkelighed.

En mand kan både blive befrugtet, bære et barn i ni måneder og til sidst føde en sund og velskabt baby.

Ifølge forsker i fertilitet ved Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet, Stine Gry Kristensen, findes teknologien til at gøre mænd gravide nemlig allerede. Det skriver DR.

»I Sverige har de udført en del livmodertransplantationer indtil videre - godt nok fra kvinde til kvinde. Og kan du gøre det med kvinderne, kan du sandsynligvis også med mænd. Du tager jo hele livmoderen ud, hvor barnet skal ligge i. Så det sker nok snart med en mand, da behovet eksisterer hos eksempelvis transeksuelle kvinder, der er født mænd,« siger hun til DR.

Det er indtil videre kun lykkedes i USA og Sverige at gennemføre en succesfuld livmodertransplantation og efterfølgende opnå en vellykket graviditet, og Stine Gry Kristensen tror da heller ikke, vi kommer til at opleve en gravid mand i Danmark lige foreløbig.

Hun peger på, at den etiske tilgang til reproduktion er noget mere konservativ i Danmark, end den er i eksempelvis USA eller i Østen.

Formand for Etisk Råd, Gorm Greisen, erkender også, at hans holdning til idéen måske godt kan lyde både gammeldags og konservativ. Ifølge ham har vi brug for faste kønsroller i samfundet, og han mener derfor, at tanken om at gøre mænd gravide lyder en kende foruroligende.

»Generelt, når man taler om fertilitet, snakker man om, hvem man får barnet for. Er det for barnets skyld? For forældrene? Eller for samfundet skyld, man får et barn? Jeg er tvivl om, hvordan det vil påvirke børnene, at blive født af far,« siger han til DR.

Få et barn med dig selv

Det er ikke kun livmodertransplantationer, der kan ende med at revolutionere fertilitetsbehandlingen.

En gruppe forskere fra Kyushu University i Japan havde for et par år siden succes med at lave hudceller fra mus om til museæg.

Det betyder i teorien, at man kan producere sine egne kønsceller - både sæd- og ægceller - og hvis man overfører metoden til mennesker, betyder det, at man kan befrugte sine egne æg og dermed få børn med sig selv.

Rent genetisk er det dog ikke nogen særlig god idé at få børn med sig selv, forklarer Stine Gry Kristensen. Naturen er designet til, at der skal være diversitet i en befrugtning, og fordi du er for nært beslægtet med dig selv, vil det medføre en øget risiko for at barnet bliver sygt.

Ingen lande har endnu offentliggjort planer om hverken at lade folk få børn med sig selv eller at transplantere livmoderen ind i en mand og gøre ham gravid.

I Danmark har få mænd haft succes med at blive gravide og føde deres egne børn, der har dog alle gange været tale om transkønnede, der stadig havde en livmoder at bære barnet i.