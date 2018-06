Flere unge kvinder stifter en familie helt uden far: »De her kvinder vil hellere købe donorsæd i sædbanken, end de vil lade sig nøje med en partner, der ikke opfylder alle deres krav«

En kæreste kan jeg få senere i livet, men hvis jeg skal have børn, skal det være nu. Sådan lyder kalkulen hos et stigende antal danske singlekvinder, der lader deres børn blive undfanget på en fertilitetsklinik ved hjælp af donorsæd frem for at vente på at møde en mand, der kan være far. Ifølge data fra Dansk Fertilitetsselskab er der på blot fem år sket en stigning på næsten 50 pct. i antallet af danske børn, som er født af solomødre. I 2013 blev der født 449 børn af fertilitetsbehandlede solomødre, mens tallet i fjor var steget til 658 børn. Samtidig melder sædbanken Cryos, at anslået 70 pct. af al donorsæd til det danske marked nu går til enlige kvinder.

Og meget tyder på, at insemination med donorsæd ikke længere er en sidste nødløsning, som singlekvinder først tyr til, når deres biologiske fertilitetsur er tæt på at rinde ud. Solomødre bliver gennemsnitligt yngre og yngre, vurderer flere eksperter, og vurderingen underbygges af en opgørelse, som fertilitetsklinikken StorkKlinik har foretaget for Jyllands-Posten. Den viser, at den gennemsnitlige singlekvinde på klinikken i 2015 var 35 år, mens hun i dag er 33 år.

Flere kvinder får børn via donorsæd: »For få år siden var det en nødløsning at blive solomor og gå i sædbanken. Nu møder jeg unge kvinder, der aktivt vælger livet som solomor til« Ifølge sociolog Birthe Linddal er der sket et normbrud, som gør det kulturelt acceptabelt at blive solomor.

»Det er nyt, at livet som solomor ikke er allersidste udvej. Mange solomødre har lyttet til fertilitetslægernes opfordring om at komme tidligere i gang med at få børn, og kvinderne gider ikke vente på, at prinsen på den hvide hest får sadlet og rider forbi,« siger Signe Fjord, som driver selvvalgtsinglemor.dk og i årevis har arrangeret netværksmøder for solomødre.

Fakta Chancerne for at blive gravid topper, når kvinden er i begyndelsen af 20’erne, og falder derefter stødt. Når kvinden når 30-års alderen, er hendes fertilitet – graviditetsmuligheder – halveret.



Den gennemsnitlige førstegangsfødende kvinde var i fjor 29,2 år.



Mændene var gennemsnitlig 31,2 år, da de første gang blev far.



I 2015 var danske singlekvinder, som blev insemineret på Storkklinik, gennemsnitligt 35 år.



I 2017 var de 33 år.

Ifølge sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal, fremtidsforskeren.dk, er solomorfænomenet de senere år blevet kulturelt acceptabel, og derfor vælges det af flere unge kvinder.

»Der mangler groft sagt attraktive, veluddannede mænd til den hastigt voksende gruppe af stærke, veluddannede kvinder. Og så vil de her kvinder hellere købe den optimale vare – donorsæd i sædbanken – end de vil lade sig nøje med en partner, der ikke opfylder alle deres krav,« siger Birthe Linddal.

Ifølge professor Lone Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, vil unge mænd i dag gerne have børn, men de vil gøre tingene i den rigtige rækkefølge og føler sig ikke klar, før de har uddannelse, job, udlandsophold, fået job, har rejst etc.

Rapport: Uvidenhed gør danskere barnløse

På RUC mener professor emeritus Lars Dencik, at solomorfænomenet er til for kvindernes skyld – ikke for børnenes.

»Vi har indført muligheden for at fertilitetsbehandle enlige kvinder for at tilfredsstille kvindens behov for at realisere sig selv. Det er ikke i barnets interesse at blive født af en singlemor,« siger Lars Dencik.