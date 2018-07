Hårdnakket fedme skyldes måske kemisk forgiftning

Når de tabte kilo hurtigt ryger tilbage på sidebenene, så skyldes det måske hverken ædeflip eller fysisk dovenskab.

Et dansk forskningsstudie skal afprøve, om ophobede fluorstoffer i menneskekroppen gør vægttab meget svært at bevare.

- Fedme er et globalt og stigende problem, selv om vi er blevet bedre til at motionere og spise mere fornuftigt. Derfor må noget andet også spille ind, siger miljøprofessor Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet og Harvard University.

Med støtte fra Danmarks Frie forskningsfond skal han undersøge sammenhængen mellem fluor og overvægt.

Studiet bygger på et amerikansk forsøg, hvor alle deltagerne tog det meste på igen efter en slankekur. Og de med flest fluorstoffer i kroppen tog mest på.

Fluor findes mange steder - lige fra pizzabakker og popcornposer til tekstiler, tæpper, slip-let køkkengrej og regnfrakker.

Problemet er, at stofferne ændrer menneskets stofskifte, så kroppen sparer på kalorierne og i stedet gemmer dem som fedt. Derfor tager man hurtigt på igen, når man har tabt sig.

- Sundhedsstyrelsen lægger megen vægt på kost og motion. Men ændrer miljøgifte på vores stofskifte, så kan det jo give os en ny måde at forebygge på, uden at man skal skyde skylden på patienterne for at spise det forkerte eller være dovne, siger forskeren.

- Man kan ikke være bekendt at holde de overvægtige for nar, hvis samfundet samtidig udsætter dem for giftstoffer, som medfører, at de ikke selv kan holde vægten ned.

- Men det overordnede budskab er, at man kan sikre bedre kontrol med de hormonforstyrrende virkninger af kemiske stoffer, hvad man ikke gør i dag - og slet ikke med fokus på om industriens kemikalier kan påvirke stofskiftet, siger Philip Grandjean.