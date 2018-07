Første gang i historien: Kirke inviterer fans til fodboldgudstjeneste

Der er ”support” fra oven, når AGF søndag møder FC Nordsjælland til årets første hjemmebanekamp. Inden kampen kan fans og andre interesserede gå til en særlig AGF-andagt i den aarhusianske Sankt Lukas Kirke, hvor præst Henrik E. Hansen prædiker over fansangen ”I troed’ vi var døde og borte”.

»Det samme siger man jo om Gud,« forklarer præsten.

»Hvor var han, da jeg mistede min elskede eller blev fyret? Det kæder jeg sammen med AGF.«

Henrik E. Hansen slår dog fast, at kirken ikke eksklusivt holder med AGF.



Kirken er ikke kun til gudstjenester og begravelser. Den er åben ud over samfundet. Henrik E. Hansen, sognepræst Sankt Lukas Kirken Kirken er ikke kun til gudstjenester og begravelser. Den er åben ud over samfundet.

»Det er ikke sådan, at jeg beder for, at AGF slår Nordsjælland. Hvad Gud tænker, kan jeg kun have en fornemmelse for. Men han blander sig ikke i fodboldresultatet; der må spillerne vise, hvad de får deres penge for.«

Ny tradition

AGF-andagten holdes som en del af et større AGF-arrangement på Ingerslevs Boulevard, hvor Sankt Lukas Kirken ligger. Hele området omkring kirken bliver omdannet til en stor fanzone med boder, barer, musik og underholdning med fælles gåtur til stadion, og det var AGF, der under planlægningen af arrangementet kontaktede Sankt Lukas Kirke.

»Det er super fedt, at de er med og åbner kirkens rum for noget anderledes,« siger klubbens kommunikationschef Søren Højlund Carlsen.



Håbet er, at arrangementet kan blive en ny aarhusiansk tradition forud for årets første hjemmebanekamp.

Aarhus Walk med AGF Ingerslevs Boulevards grønne område åbner søndag kl. 13 som fanzone med boder, barer, og underholdning.



Kl. 13.30 inviterer Sankt Lukas Kirke indenfor i kirken til andagt, korsang og velsignelse.



Kl. 14.30 går alle i samlet folk via Stadion Allé til stadion.



Accept fra oven

På trods af den aparte brug af kirkerummet mener hverken menighedsråd eller domprovst, at der er et problem i, at kirken på den måde bliver associeret med en fodboldklub.

»Der er generelt meget vide rammer for, hvem præster i folkekirken holder andagter for. Og her synes jeg, oplægget er i orden, også fordi jeg ved, at præsten står for en linje, hvor han ikke giver køb på det væsentlige i en kirkelig andagt,« siger Poul Henning Bartholin, domprovst i Aarhus Stift og stedfortrædende biskop i biskoppens fravær.



Præst Henrik E. Hansen har læst en enkelt kritisk kommentar på sognets hjemmeside, og en sognemedhjælper har overhørt et par kvinder ved opslagstavlen, der undrede sig over andagten. Men han holder ved idéen, som han gerne ser udvikle sig til en tradition.

Support fra oven: Sankt Lukas Kirke inviterer til AGF-andagt

»Kirken er ikke kun til gudstjenester og begravelser. Den er åben ud over samfundet. Der er ikke nogen, der tager notits af jazzkoncerter, for de veje har vi betrådt mange gange før. Pludselig går vi en ny vej, og så er der nogen, der siger hov,« siger Henrik E. Hansen, der mener, at andagten er en god måde at åbne kirken for dem, der ikke sidder der hver søndag.

Præcis hvor grænsen går for, hvilke arrangementer kirken kan være vært for, beror altid på konkrete vurderinger. I tilfældet med AGF har klubbens lokale tilhørsforhold været afgørende, ligesom præsten hæfter sig ved, at der er åbent for alle.