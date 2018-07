LA-minister bad embedsmænd regne på tiltag, som regeringen har begravet

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har bedt sit embedsværk gennemregne en lang liste af forslag, hvoraf mange for længst er blevet opgivet af regeringen – f.eks. højere pensionsalder, nulvækst og en sænkelse af topskatten.

Beregningerne skulle samles i ministeriet i en mappe med overskriften 2030-plan.

Det fremgår af mails og dokumenter, som Jyllands-Posten har modtaget fra en anonym person, der også har sendt sagen til Folketingets Ombudsmand, fordi afsenderen mener, at LA-ministeren misbruger embedsværket til at lave partiarbejde.

Regeringen er ikke på vej med en økonomisk 2030-plan. LA har til gengæld oplyst, at det vil komme med sådan en plan.



Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, kan sagen være »på grænsen« af, hvad en minister kan bede sit embedsværk om at levere.



»Det afgørende er, hvilken sammenhæng arbejdet indgår i. Hvis de her forslag slet ikke bliver diskuteret i regeringen, mens beregningerne bruges flittigt af Liberal Alliance i en kommende valgkamp, så er reglerne overtrådt,« siger han.

Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, påpeger, at der er vide rammer for, hvad en minister kan bede sit embedsværk om. Han vurderer, at den konkrete sag er »inden for skiven«, men mener, at den bør mane til eftertanke.

»Det her er ekstremt massivt. Det er en anmodning til embedsværket om systematisk at udarbejde et politisk program,« siger han og påpeger, at partierne gennem årene er blevet mere og mere aggressive til at udnytte embedsværket.

»Det viser sig i den grad i det her eksempel. Det gode er, at det kommer frem, så man kan få en diskussion af det,« siger han.

Hvad sker der, hvis skatter, dagpenge og SU sættes ned? Læs de 49 liberale forslag fra lækket mail LA-minister har bedt sine embedsfolk om at udregne konsekvenserne af forslag, som regeringen ellers har skrinlagt, viser en intern mail fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. S og DF undrer sig over, at embedsmænd føler trang til at lække oplysninger til pressen.

Socialdemokratiet mener, at ministeren må forklare sig.

»Det lugter meget af parti-intern valgforberedelse,« siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ikke kommentere det konkrete læk, men han afviser at have misbrugt embedsværket.



»Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at jeg vil være rustet til tænderne på ethvert politisk område for at trække regeringens politik i LA's retning,« siger han.