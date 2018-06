Undgå kaos med en fremtidsfuldmagt

Fakta Fremtidsfuldmagten skal oprettes på www.tinglysning.dk og underskrives digitalt med fuldmagtsgiverens NemID.

Herefter skal fuldmagtsgiveren ved personligt fremmøde for en notar vedkende sig fremtidsfuldmagten. Din lokale byret kan henvise til en notar.

Der er en retsafgift på 300 kroner.

Fremtidsfuldmagten eksisterer nu som en sovende fuldmagt, som kan sættes i kraft hos Statsforvaltningen. Kilde: Borger.dk. Kilde: Borger.dk.

Man kan ende i en kaotisk og låst økonomisk situation, hvis ens partner er blevet så syg eller svækket, at vedkommende ikke længere kan tage vare på sine pengesager.

Den situation kom der en løsning på sidste år, hvor det blev muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, som bliver tinglyst og administreret af Statsforvaltningen.

Med en fremtidsfuldmagt kan man udpege en person, som skal tage vare på ens økonomiske og personlige forhold den dag, man selv er blevet for syg eller svækket til at overskue det.

Og for mange, som lige har fået en demensdiagnose, ses det som rettidig omhu at lave den. Og det er også noget, vi anbefaler, at man gør, fortæller direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

- Du opretter den elektronisk med dit NemID og får en notar til at bevidne, at du er ved dine fulde fem. Så ligger den i dvale hos Statsforvaltningen til den dag, den bliver nødvendig, siger han.

For at fremtidsfuldmagten kan blive sat i kraft af Statsforvaltningen, skal der foreligge en lægeerklæring på, at fuldmagtsgiver er for syg eller svækket til selv at kunne træffe beslutninger.

- Fremtidsfuldmagten kan både dreje sig om rent økonomiske forhold, men kan også angive personlige forhold, såsom hvilke behandlinger man ønsker eller ikke ønsker at modtage. Så det er en samtale, familier skal tage sammen, mens man stadig er i stand til at overskue det, siger Nis Peter Nissen.

Det går bedre: Kolpatienter knokler og pruster for at bekæmpe en folkesygdom De mørkeste forudsigelser om lungesygdommen Kol, diabetes og demens lysner. Patientforeninger kritiseres for at puste tallene op, men Diabetesforeningen afviser.

Fremtidsfuldmagten blev indført 1. september 2017, og de første fire måneder blev der tinglyst 2436 af dem.

Og her er det nødvendigt, at man tilpasser fremtidsfuldmagten til den enkeltes situation, siger Emma Novak Christensen, der er administrerende direktør hos Familietestamente.dk.

- Det handler blandt andet om at formulere, hvad fuldmagtshaveren må gøre økonomisk. Det kan være i forhold til at give gaver, om man må pantsætte eller sælge boligen, indgå retshandler, gennemføre bankforretninger og få adgang til netbank, siger hun.

Og hvem kan så blive fuldmagtshaver? Det kan alle over 18 år, som er ved deres fulde fem, forklarer Emma Novak Christensen.

- Oftest er det ens ægtefælle eller samlever, man udpeger. Men det kan også være ens børn. Vi laver ofte også en prioritering, så hvis eksempelvis manden dør eller ikke kan varetage opgaven, så sætter man sine børn eller ens søskende ind som de næste i rækken.

- På den måde er man sikker på, at der hele tiden er nogen, der kan varetage ens interesser, hvis man er blevet syg, siger Emma Novak Christensen.

/ritzau fokus/