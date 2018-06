Fogh i angreb på Trump: Hans strategi om at true sig frem går galt

BRUXELLES/KØBENHAVN — Den internationale frustration over USA’s præsident, Donald Trump, stiger, og nu melder også den ellers stærkt USA-loyale tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sig blandt kritikerne.

»Vi har en amerikansk præsident, der helt tydeligt ikke gør noget forsøg på at samle sig venner, men tværtimod mener, at det er en fornuftig amerikansk strategi at lægge sig ud med stort set alle,« siger Fogh.

Som statsminister opbyggede Fogh et personligt tæt forhold til den daværende amerikanske præsident George W. Bush, og som Nato-generalsekretær arbejdede han i fem år tæt sammen med præsident Barack Obama.

Fogh er internationalt kendt som en stærk støtte af USA og fortaler for et tæt transatlantisk forhold. Men nu advarer han altså mod manden i det Hvide Hus, der har erklæret handelskrig mod sine allierede og forladt vigtige internationale aftaler om nedrustning og klima.

»Der er stor risiko for, at Trumps ageren giver langsigtede skader på det transatlantiske forhold,« siger Fogh, der løfter sin kritik fra at være rettet mod enkelte beslutninger til at handle om selve personen Donald Trumps kapacitet.

»Det har altid været russernes store fejl, at de tror, man kan true sig til magten. På samme måde prøver Trump at true europæerne til at betale mere til forsvaret, for ellers vil han ikke beskytte os eller true sig til indrømmelser med toldsatser. Det er dømt til at gå helt galt,« siger Fogh, der i sit eget rådgivningsfirma i dag arbejder for bl.a. den ukrainske regering, der er i krig med Rusland om Krim.

Det er enormt sigende for, hvor stor bekymringen er hos den europæiske elite, når angrebene nu også kommer fra en tidligere Nato-leder. Volker Perthes, dr., det tyske institut for internationale forhold og sikkerhedspolitik, SWP

Kritikken kommer, samtidig med at lederne af verdens rigeste lande i G7 på et topmøde også har kritiseret Trumps ageren.

At en tidligere Nato-generalsekretær så direkte går til angreb på en siddende amerikansk præsident, er både opsigtsvækkende og alvorligt. Det siger dr. Volker Perthes fra det tyske institut for internationale forhold og sikkerhedspolitik, SWP.

»Det er forudsigeligt, når kritikken af USA kommer fra venstrefløjen. Men det er enormt sigende for, hvor stor bekymringen er hos den europæiske elite, når angrebene nu også kommer fra en tidligere Nato-leder, Anders Fogh Rasmussen, der altid har været meget proamerikansk, og som stadig er en vigtig stemme på centrum-højrefløjen i Europa og Washington,« siger Perthes.

USA’s ambassade i København har fået forelagt Foghs udtalelser, men har ikke ønsket at kommentere dem.

Er du blevet græsrod, Fogh? »Ja. Det kan du egentlig godt sige. Sådan kan det jo gå« Trump har misforstået det hele, og derfor arbejder Fogh nu med de kræfter i USA, der ønsker landet tilbage som verdens leder.

Kritik af dansk linje

I det danske udenrigsministerium har »strategisk tålmodighed« hidtil været standardsvaret på spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig til Trump.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Martin Marcussen mener, at det svar ikke holder i længden.

»Kan vi komme lidt videre end blot til at konstatere, at vi må væbne os med ”strategisk tålmodighed”? Hvad vil vi kræve af USA, hvor er vore grænser, hvor ser vi muligheder for at uddybe relationerne?« siger han.

I en mail oplyser ministeriet, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) »ikke har nogen kommentarer til, hvad Anders Fogh Rasmussen mener om præsident Trump«.