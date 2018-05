63-årig følte sig i systemets vold: »Det var lige før, jeg blev stresset af at være arbejdsløs«

Handyman. Ordet siger næsten sig selv. Kim Studsgaard var manden på arbejdspladsen, der kunne løse de små og store udfordringer. Nu sad han pludselig hos en jobkonsulent i Hørsholm Kommune. Fra at være handlingens mand, var han blevet til systemets mand.

»Det var et paragrafrytteri. Det var frygteligt.«

»I min alder skal man vænne sig til, at andre pludselig trækker i trådene. Det er ikke en selv. Du skal følge systemet,« fortæller Kim Studsgaard.

Han er 63 år. For godt et år siden mistede han sit arbejde som handyman på en restaurant, da den pludselig blev solgt. Tanken om efterløn strejfede ham. Men allerede da Kim Studsgaard afviklede sin optjente ferie og afspadsering, begyndte han at kede sig. Han havde for meget »krudt i rumpen« til at gå hjemme og slå græs, som han forklarer. I stedet endte han i en tilværelse som ledig.

For Kim Studsgaard, der altid havde været i beskæftigelse, siden han som ung stod i lære ved statsbanerne, var det en ny verden.

»Jeg fik en jobkonsulent tilknyttet, og vi talte om, hvad jeg skulle. Mine pligter. Det var lige før, jeg blev stresset af at være arbejdsløs, og jeg havde aldrig været stresset eller arbejdsløs før,« siger Kim Studsgaard.

Mindre papirarbejde

Han printede dagligt jobannoncer ud. Selv de job, der lå langt væk fra hjemmet i Hørsholm. F.eks. et job som gårdmand i Ishøj, som han fandt spændende. Men alt endte i afslag. Som systemet tilsagde, tilmeldte han sig også kurser. Han lærte at betjene en computer, selv om han allerede kunne det.

Imens dalede humøret. Kim Studsgaards familie reagerede og fortalte ham, at han ikke var sig selv mere.

»Jeg tror, jeg blev lidt indelukket og mut, og syntes det hele var noget skidt,« siger han.

Kim Studsgaard står langtfra alene med sin oplevelse af et omsiggribende bureaukrati på jobcentrene. Socialrådgiverne har længe klaget over, at de bruger langt størstedelen af deres tid på at dokumentere, at de lever op til regler og krav i stedet for at hjælpe den enkelte ledige i job. Kommunernes forening, KL, kom sidste forår med et omfattende oplæg til forenklinger på beskæftigelsesområdet, og i efteråret kom regeringen med sit eget udspil, der lægger op til at aflaste kommunerne for administrative opgaver på jobcentrene svarende til en halv mia. kr. eller knap 1.000 fuldtidsansatte, som i stedet for papirarbejde kan hjælpe ledige med at finde job – og virksomheder med at finde medarbejdere.

Ret og pligt som ledig Står man uden job, er der flere krav, der skal opfyldes for at få kontanthjælp eller dagpenge. Her er eksempler: Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage et job med én dags varsel.

Du skal være aktiv jobsøgende (dvs. du skal søge alle de typer job, du kan klare).

Du skal have et aktivt og opdateret cv på jobnet.dk

Du skal tjekke dine jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag.

Du skal dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit jobcenter og evt. din a-kasse eller anden aktør.

Du skal møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til.

Du skal deltage i de aktiviteter, der er beskrevet i din job- eller uddannelsesplan.

Du skal søge og tage imod anvist arbejde.

Du skal give dit jobcenter besked, hvis du er syg. Kilde: Jobnet.dk

Det udspil forhandler regeringen nu med Folketingets partier om at få gennemført. Store dele af beskæftigelsesindsatsen hviler på brede forlig, og derfor er såvel Socialdemokratiet som De Radikale nøglespillere med vetoret på en række områder.

Indtil videre har regeringen forenklet den økonomiske styring af beskæftigelsesområdet, som handler om, hvor stor refusion kommunerne får for at vælge den ene aktiveringsform frem for den anden. Nu lægger regeringen med nye analyser af effekten af forskellige aktiveringstilbud op til en sanering efter mottoet: flest job for pengene.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at det er det eneste ansvarlige over for såvel de ledige som skatteyderne, der betaler godt 13 mia. kr. årligt ind til beskæftigelsesindsatsen.

»Vi har ca. 700.000 danskere i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Vi skylder både dem og hinanden, at vi bruger de mange penge rigtigt,« siger han.

Til det formål har Finansministeriet analyseret, hvad der populært sagt virker og ikke virker. Den korte version er, at private løntilskudsjob får ledige i arbejde, mens nogle af fagbevægelsens foretrukne redskaber ligefrem har en negativ samfundsøkonomisk effekt, fordi de ikke fører til job i det ønskede omfang. Det gælder bl.a. såkaldt seks ugers jobrettet uddannelse, som er et tilbud til ufaglærte og faglærte tidligt i ledighedsforløbet. Det samme gælder jobrotation, hvor en virksomhed i en periode sender en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og så til gengæld tager ledige ind, mens de fastansatte får uddannelse.

»Vi lægger analyserne frem for at få en ærlig diskussion om, hvad der virker, så vi ikke diskuterer på baggrund af, hvad nogen føler eller tror. Og det er min forpligtelse som finansminister at sørge for, at vi vælger det, som virker, så vi får noget for pengene,« siger Kristian Jensen.

»Vi skal ikke afskaffe uddannelse som redskab, men vi skal ikke have uddannelse for uddannelsens skyld, og rigtig meget uddannelse og opkvalificering foregår ude på virksomhederne, når man er i job,« siger Kristian Jensen.

Dyrt system

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er helt på linje med regeringen i den sag.

»Vores analyser viser også meget klart, at privat løntilskud er det, der får ledige i job,« siger adm. direktør i DA Jacob Holbraad.

»Vi har et stort og dyrt beskæftigelsessystem i Danmark, og jeg er helt enig med regeringen i, at vi skal have mest for pengene til gavn for os alle og for den enkelte ledige. Vi ved, at privat løntilskud virker, og det er noget, som virksomhederne gerne bidrager til,« siger han.

Den 1. august begyndte Kim Studsgaard i et privat løntilskudsjob i Danske Bank i Lyngby, som ISS tilbyder serviceydelser for. Et job, som opfyldte alle Kim Studsgaards ønsker. Foto: Stine Bidstrup

Efter cirka en måned i jobcentret i Hørsholm skete der endelig noget for Kim Studsgaard. En konsulent i kommunen havde en kontakt i virksomheden ISS, som Kim Studsgaard tog ud for at mødes med. Ved slutningen af det andet møde fik Kim Studsgaard endelig en opløftende besked.

»Jeg tror sagtens, jeg kan finde noget til dig,« lød beskeden fra en konsulent i ISS.

De få ord betød alverden for Kim Studsgaard: Han var ikke færdig endnu, men havde masser af muligheder.

Den 1. august begyndte Kim Studsgaard i netop et privat løntilskudsjob i Danske Bank i Lyngby, som ISS tilbyder serviceydelser for. Et job, som opfyldte alle Kim Studsgaards ønsker.

»Jeg er altmuligmand og kan bruge mine hænder igen.«

Forløbet hos ISS gik så godt, at Kim Studsgaard allerede efter knap en måned blev fastansat 30 timer om ugen.

Jacob Holbraad understreger, at også samtaler på jobcentrene tidligt i ledighedsforløbet har en dokumenteret positiv effekt, og at samtalerne derfor også er vigtige at holde fast i. Til gengæld kan der ifølge Jacob Holbraad med fordel luges ud i forskellige uddannelsestilbud.

Fagbevægelsen forsvarer derimod uddannelse som et vigtigt redskab i beskæftigelsespolitikken.

»Uddannelse er bestemt ikke penge ud af vinduet,« lyder det fra LO-sekretær Ejner K. Holst. »Uddannelse er et kerneinstrument, hvis vi vil sikre, at folk ikke bare har et arbejde i dag og i morgen, men at de også er i stand til at forsørge sig selv på sigt.«

Han giver ikke meget for Kristian Jensens analyser, som bl.a. viser, at der ingen forskel er på, om ledige er i arbejde efter 52 uger, når Finansministeriet sammenligner en gruppe ledige, der har været på seks ugers jobrettet uddannelse, og en gruppe ledige, der ikke har deltaget i det tilbud.

Vækstdræbende

I 2014 strammede den daværende SR-regering reglerne for seks uger jobrettet uddannelse sammen med Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, så de seks ugers kursus blev målrettet reelle jobåbninger. Og det er ifølge Ejner K. Holst for tidligt at konkludere, at den opstramning ikke har virket.

»Det er uddannelsesfjendsk og noget af det mest bagstræberiske og vækstdræbende, hvis regeringen nu vil til at skrue ned for uddannelse,« siger Ejner K. Holst.

»Men jeg forstår da godt, at virksomhederne gerne vil have penge for at ansætte folk. Du kan med rette spørge, hvorfor de skal have det i en tid, hvor de taler så højt om mangel på arbejdskraft,« tilføjer han.

Den kritik afviser Kristian Jensen dog. Alternativet til løntilskudsjob er ifølge finansministeren at åbne for et lavtlønsarbejdsmarked, som de færreste ønsker.

»Nogle af dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, kan have svært ved at leve op til det lønniveau, der er i Danmark i dag. Jeg mener ikke, at vi skal konkurrere på at være et lavtlønssamfund, og derfor er der nogen, hvor et løntilskud er nødvendigt for at komme i job,« siger Kristian Jensen.

Kim Studsgaard er ikke i tvivl om, hvad der var den store udfordring for, at han ikke selv kunne finde et job.

»Jeg tror, at det bundede i min alder. Som virksomhedsleder kan man jo tænke, at det nok er en kortsigtet løsning at ansætte mig. Det kunne være, at de tænkte, at jeg ville gå på efterløn om et halvt år.«

Men det er der ingen risiko for, siger Kim Studsgaard. Jobbet har givet ham masser af energi og sendt humøret i top.

»Jeg møder halv syv, men jeg står alligevel op halv fem. Jeg føler mig som et menneske igen.«

»Jeg hænger ved, så længe jeg kan. Jeg er i god fysisk form og kan løbe solen sort, og så længe helbredet er godt, og ISS er glade for mig, så fortsætter jeg.«

Kim Studsgaards familie har også lagt mærke til forandringerne.

»De synes, det er fantastisk og siger, at jeg bare skal give den gas.«