Fakta: Fagforeningers medlemmer skal stemme om forlig

Med forlig på bordet for de ansatte i landets kommuner, regioner og staten er den overhængende risiko for storkonflikt umiddelbart afværget.

Men i de kommende uger er det op til fagforbundenes medlemmer at bestemme, om det, som deres forhandlere har fået igennem over for arbejdsgiverne, er godt nok.

Formelt skal også arbejdsgivernes baglande godkende aftalerne.

Der er altså fortsat risiko for konflikt på områder, der måtte forkaste forliget. Se mere her:

Den kommende tid skal alle organisationer en sidste gang til forhandlingsbordet for at forhandle om afsatte puljer til netop deres områder.

Organisationerne skal herefter præsentere den færdige aftale for deres medlemmer.

I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, men i nogle organisationer godkendes eller forkastes den af for eksempel et repræsentantskab.

Afstemningen sker i overensstemmelse med den enkelte organisations vedtægter. I eksempelvis Danmarks Lærerforenings tilfælde kræver en godkendelse almindeligt flertal.

Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

En sammenkædet afstemning kunne have betydet, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

Afstemningsresultaterne skal være klar i starten af juni. Organisationerne kan tidligst offentliggøre afstemningsresultatet den 4. juni.

Resultaterne vil formentlig blive offentliggjort samtidig, så de enkelte organisationer ikke påvirker hinanden.

Der bliver taget endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt den 6. juni.

Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

En eventuel konflikt kan tidligst træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni.

På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), selv, der har mandat til at forhandle og underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen. Lægeforeningen og aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst.

/ritzau/