Lærernes arbejdstid skal forhandles på ny

Det var lige ved og næsten.

Fredag formiddag blev parterne på det kommunale område enige om et forlig, der kommer til at gælde for samtlige 500.000 kommunalt ansatte.

Men det lykkedes ikke parterne anført af Michael Ziegler på arbejdsgivernes side og Anders Bondo Christensen på arbejdstagernes side at blive enige om en aftale om lærernes arbejdstid. Dermed er lærerne fortsat på årsnorm.

I stedet for har parterne forpligtet sig til et forhandlingsforløb om arbejdstiden, der skal være afsluttet seneste den 1. maj 2021.

Som en del af aftalen er parterne blevet enige om, at nedsætte en undersøgelseskommission, som skal vurdere, om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen. Resultaterne af den undrsøgelse får betydning for den videre forhandling af arbejdstiden.

»Jeg har lige været inde og fortælle kredsformændene om det her. Det er et projekt, jeg tror på. Som alle ved, har Michael Ziegler og jeg siddet i fem måneder og prøvet at finde hinanden, og det har vi ikke kunnet, og derfor har vi i fællesskab sagt, at vi skal have et bedre grundlag,« fortæller Anders Bondo Christensen efter et møde i Danmarks Lærerforening fredag eftermiddag til TV2.

Lærernes arbejdtid har været en af de tre store knaster i overenskomstforhandlingerne og har sammen med lønforhold og den betalte spisepause voldt parterne en del problemer i Forligsinstitutionen.

Lærernes arbejdstid har ikke været reguleret af overenskomsten siden 2013, men blev i stedet reguleret ved et lovindgreb efter lærerlockouten samme år.

På nuværende tidspunkt er lærernes arbejdstid reguleret på en årsnorm, hvilket vil sige, at antallet af arbejdstimer kan variere fra måned til måned og først skal gå op hen over et helt år. Lærerne har under forhandlingerne kæmpet for, at arbejdstiden skulle reguleres ved en ugenorm, og senere blødte de op og krævede regulering ved en kvartalsnorm.

Men ingen af kravene blev altså mødt af arbejdsgiverne.

Den aftale, som parterne på det kommunale område har indgået, indeholder en lønramme på 8,1 pct. og en overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause. Der er dog lavet én løsning omkring spisepausen for akademikerne og andre løsninger for LO-grupperne og FTF-grupperne.