Sophie Løhde: »Der er grå skyer over Forligsinstitutionen«

Situationen er alvorlig, og det ser svært ud at afværge en storkonflikt.

Der var ikke den store optimisme at spore hos statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), da hun tirsdag formiddag mødte op til de - måske - afgørende forhandlinger i Forligsinstitutionen.

De seneste dages forårssol var erstattet med regntunge skyer og en mørk himmel:

»Vejret er måske meget symbolsk for situationen i dag: Der her trukket sig grå skyer hen over Forligsinstitutionen. Nu skal vi se, om vi kan få solen til at kigge frem igen,« siger Sophie Løhde til TV 2.

Overenskomstforhandlingerne er sat på pause: Mandag kommer staten i fokus

Mandag aften gik forhandlingerne på det statslige område i hårdknude, og forhandlerne blev sendt hjem uden resultat. Flere af parterne gav udtryk for, at de ikke kom nogen vegne.

»Vurderet ud fra, hvor parterne står nu, er der ikke er noget perspektiv i at fortsætte forhandlingerne. Det har vi meddelt vores modpart og forligsmanden, og det er forligsmanden enig i,« sagde de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther.

Sophie Løhde håber fortsat på et forlig på alle tre hovedområder: stat, kommuner og regioner.

»Jeg går ind med en forhandlingsvilje til at finde løsninger. Vi har flyttet os markant igennem forhandlingsforløbet, og jeg er fortsat indstillet på at finde de fælles løsninger, som begge parter skal kunne se sig selv i.«

»Men situationen er - som jeg også sagde i går - alvorlig, og det ser svært ud,« siger hun.

Professor: Den helt store overenskomst-knast er for lille til Forligsinstitutionen Kampen om 30 minutters spisepause er den sværeste knast i overenskomstforhandlingerne, men hører hjemme i Arbejdsretten, mener ekspert.

Der er fortsat uenighed om de statsansattes spisepause, men der er også andre knaster, som forhandlerne endnu ikke er kommet i mål med.

Ifølge kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler (K), er der ikke noget til hinder for, at der bliver indgået aftaler på det kommunale eller regionale område, hvis der sker sammenbrud i staten. Samme melding lyder fra Sophie Løhde.

»Men det er klart, at det ikke er blevet nemmere af, at det tilsyneladende er kørt fast i går på det statslige område,« siger Michael Ziegler til TV 2 ved ankomsten til Forligsinstitutionen.

Ifølge Høje Taastrup-borgmesteren er forhandlerne på det kommunale område relativt tæt på at kunne indgå et forlig, hvis viljen er der.

Soveposer, kortspil og dræbende tavshed: Hvad der sker inde bag dørene i Forligsinstitutionen Ventetiden kan være en dræber i de lange forhandlinger i Forligsinstitutionen, og forligsmanden bruger den ofte bevidst til at køre parterne trætte, fortæller tidligere OK-forhandlere.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen har stået på i knap to måneder, og Sophie Løhde ser ikke for sig, at det kommer til at fortsætte ret meget længere.

»Jeg tror nu, at vi er ved at nærme os målstregen,« siger hun.

»Jeg har mentalt indstillet mig på, at det her bliver en anstrengende dag, måske også nat. Der skal knokles, hvis det her skal lykkes.«