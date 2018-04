Dansk forskning kan sende Europa foran i rumkapløbet

USA har længe ligget forrest, når det kommer til rumforskning, men en danskledet raketopsendelse mandag aften kan på et område sende Europa foran.

I hvert fald hvis man spørger Torsten Neubert. Han er chefkonsulent ved DTU Space, som står i spidsen for den videnskabelige del af projektet.

Det er et rumobservatorie ved navn Asim, som mandag klokken 22.30 dansk tid sendes op til Den Internationale Rumstation (ISS).

- Det er os, der kører med klatten på den forskningsmæssige side, og nu er vi med, hvor det er rigtig sjovt internationalt, siger Neubert.

Observatoriet skal monteres udvendigt, så det blandt andet kan fotografere store lynfænomener, der kaldes "røde feer", "blå jets", "åndehaloer" og "elvere".

Ved at forstå processerne i lyn kan man opstille mere præcise klimamodeller. DTU Space ønsker at få et tværsnit af lynet.

- Det er som en lærebog i anatomi med et billede af et nøgent menneske. Man kan åbne den og se lungerne og kredsløbet. På samme måde vil vi kigge ind i lynet, for at se hvordan det ser ud, siger Torsten Neubert.

Idéen til projektet opstod i 1999, og cirka 80 forskergrupper fra 30 lande er involveret i det indtil videre 19 år lange rumeventyr.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er blandt samarbejdspartnerne. Instituttet ønsker nye klimamodeller, siger Martin Stendel, som er klimaforsker ved DMI.

De nuværende modeller er forskellige, fordi de blandt andet mangler informationer om skyer.

- Hvis vi med hjælp af Asim får informationer om, hvordan forholdene er mellem troposfæren og stratosfæren, hvor man har ganske få målinger, vil det give bedre klimamodeller og dermed informationer om klimaændringer.

- Modeller er den eneste måde at sige noget om fremtiden på, siger han.

Andreas Mogensen løfter sløret for Danmarks største rumprojekt

Asims rejse begynder i Cape Canaveral i Florida og tager cirka to dage. Den danske astronaut Andreas Mogensen medvirker fra Nasas kontrolcenter i USA, hvor han kommunikerer med astronauterne på ISS.

Hvis alt går som planlagt, bliver der ifølge Torsten Neubert tændt for Asim omkring 13. april. Observatoriet skal være i rummet i mindst to år.