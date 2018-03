Kvinder har fået ja til sene aborter på et forkert grundlag

17 kvinder har fået tilladelse til en sen abort, som de ikke skulle have haft. Det vurderer Abortankenævnet i sit tilsyn med sene aborter gennem de seneste fem år, viser aktindsigter fra regioner og Abortankenævnet.

Tre af sagerne drejer sig om fostermisdannelser, der ifølge Abortankenævnet ikke er dokumenteret nok. Resten af de forkerte tilladelser er givet af hensyn til parrets sociale forhold, som Abortankenævnet har fundet utilstrækkelige.

»Det forhold, at moren står til at blive alene med barnet, er ikke tilstrækkeligt til at give tilladelse,« skriver Abortankenævnet bl.a. til en sag fra 2017.

»Det forhold, at moren står til at blive alene med barnet, er ikke tilstrækkeligt til at give tilladelse,« skriver Abortankenævnet bl.a. til en sag fra 2017.

Abortankenævnet kigger i sit tilsyn hvert år omkring 200 afgørelser igennem.

Fostre kunne have levet

De forkerte afgørelser er »frygtelige«, mener Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

»Der er tale om fostre, der kunne have fået et liv,« siger hun, der vil spørge sundhedsministeren, om lovgivningen kan gøres klarere.

De forkerte afgørelser skyldes, at lovgivningen giver »meget få pejlemærker« for, hvad et ja og nej skal baseres på, mener Janne Rothmar Herrmann, juralektor ved Københavns Universitet.

»Det er jo næsten uundgåeligt, når man har en lovgivning, der er så relativt åben,« siger hun og kritiserer de uklare regler for sene aborter:

»Hvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tog stilling til transparensen i den danske abortmodel, så tror jeg ikke, det faldt særligt heldigt ud.«

Udover de 17 sager har Abortankenævnet også fundet 3 sager, hvor det er uenigt i, at der er givet nej. Kvinderne har dog ikke anket afslagene, da de fik dem.

Hos Danske Regioner vil næstformanden, Ulla Astman (S), se nærmere på afgørelserne.

»Vi kan jo ikke gøre tingene om, men vi kan se på, om der er noget, vi kan lære af,« siger hun.

Ja til sene aborter blev givet på et forkert grundlag: Men da var det for sent at gøre det om Tvivlsomme afgørelser om sene aborter møder kritik fra juralektor og politikere.

Ligesom DF ønsker også SF at se på reglerne for området.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skriver, at hun er overbevist om, at »abortsamrådene gør sig umage«, og at hun vil drøfte sagen med ordførerne.