Bilist alvorligt kvæstet - mistede herredømmet over sin bil og ramte to andre bilister

En 54-årig mand fra Vejle er blevet alvorligt kvæstet i en trafikulykke, hvor han mistede herredømmet over sin bil og ramte to andre bilister.

Uheldet fandt sted på Fredericiavej i Vejle omkring klokken 11 lørdag formiddag. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- To biler fulgtes ad, og omstændighederne omkring dette skal vi undersøge lidt nærmere. I forbindelse med det mister den ene herredømmet, kommer over i den modsatte vejbane og rammer to andre, siger vagtchef Lars Grønlund.

- Bilisten, der mister herredømmet, kommer alvorligt til skade. Han har skader i hovedet, maven og bækkenet og er blevet overført til Odense Universitets Hospital, siger han.

De andre involverede er to kvinder på henholdsvis 32 og 49 år, der kørte i hver sin bil. De er ifølge vagtchefen ikke kommet alvorligt til skade.

Den bil, som den tilskadekomne mand fulgtes med, har politiet ikke været i kontakt med. Hvorvidt der har været tale kørsel om kap, kan vagtchefen derfor ikke udtale sig om endnu.

- Der er nogle omstændigheder omkring færdselsuheldet, som vi skal undersøge nærmere, siger Lars Grønlund.