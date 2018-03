Hver anden læge dumper behandling af psykisk syge misbrugere

Over halvdelen af de læger, der står for behandling af psykisk syge med et misbrug, dumper den behandling, som gives. Det viser en undersøgelse fra Lægeforeningen.

Her svarer over halvdelen af 906 psykiatriske speciallæger nej til, at psykiske syge med et misbrug får en god og velkoordineret behandling.

Ifølge Lægeforeningens formand er en del af problemet, at to områder, som ofte har et overlap, er spredt ud i to forskellige systemer.

Misbrugsproblemer behandles i dag som et socialt problem. Derfor skal misbrugere en tur ned til kommunen for at få hjælp.

Imens er de psykiske lidelser et sundhedsproblem. Og det ordnes hos sundhedsvæsnet, der er drevet af regionerne.

- Det betyder, at man skal forholde sig til flere forskellige behandlere og flere forskellige planer. Det er ikke godt for denne gruppe patienter, som har behov for sammenhæng, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Han og flere andre foreslår derfor, at misbrug behandles som et sundhedsproblem i sundhedsvæsnet.

- Der er behov for, at behandlingen bliver flyttet over i et stærkt sundhedsfagligt regi. I virkeligheden er misbrug en sundhedsfaglig problemstilling, siger Andreas Rudkjøbing.

- Det er ofte knyttet til den psykiske sygdom, patienten har.

Både forskere og landsforeningen Sind har overfor Berlingske foreslået det samme.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen er også med på idéen, siger hun til Berlingske.

Kommunerne mener dog, at det stadig vil være en fordel, at misbrugsbehandling har tæt kontakt med jobcentre samt hjælp til ydelser og boliger.

Det forklarer Joy Mogensen, der er formand for Kommunernes Landsforenings socialudvalg, til Berlingske.