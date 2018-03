Endnu en muslimsk skole bliver nu stoppet

Undervisningsministeriet har nu endeligt besluttet at tilbagekalde godkendelsen til at give undervisning til den almene studentereksamen på det muslimske gymnasium Hindholm STX på Sydsjælland. Skolens tilskud bortfalder desuden helt med virkning fra marts. Og skolen skal yderligere tilbagebetale et tilskud på 608.364 kr. for at have overtrådt reglerne for private gymnasier på en række områder.

Begrundelsen er, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der skal sikre, at private skoler gennemfører undervisning tilstrækkeligt kvalificeret, ikke har tillid til skolens ledelse, skolens økonomi eller fagligheden i undervisningen, hvilket allerede i februar blev gennemgået i en foreløbig såkaldt påtænkt afgørelse.

”Styrelsen kan konstatere, at skolens høringssvar ikke har frembragt nye oplysninger, der ændrer på styrelsens opfattelse af en lang række mangler og uregelmæssigheder i fagene, og styrelsen er fortsat ikke overbevist om, at skolen har forstået læreplaner og kravene til stx-uddannelsen som helhed og kan leve op til disse,” skriver STUK i den endelige afgørelse i et brev, som blev sendt til skolens ledelse og bestyrelse den 16. marts.

Hindholm STX modtog i 2017 ca. to mio. kr. i statsligt tilskud. Skolen har tidligere oplyst at have undervist 34 elever fordelt på to klasser: 1.g og 2.g. Heraf har de fleste boet på skolen, men ifølge Jyllands-Postens oplysninger er de flyttet. Til det kommende skoleår har skolen til STUK oplyst, at 10 elever har ansøgt om at begynde på skolen. Ifølge STUK er der dog kun én elev, der har ansøgt via optagelse.dk.

På skolens hjemmeside er der den 19. marts skrevet en kortfattet nyhed med beskeden om, at den ”omgrupperer”. Det dækker ifølge Jyllands-Postens oplysninger over, at den er lukket, men det har ikke været muligt at få det bekræftet hos skolens bestyrelse. Skolens officielle telefon svarer heller ikke, og derfor har det ikke været muligt at få en kommentar fra rektor Christel Schilling Ostenfeld, som har været idrætslærer på skolen, og som ifølge skolens oplysninger til STUK er den nye rektor. Skolens tidligere rektor, der i flere måneder har været sygemeldt, er ikke til rådighed for en kommentar.

Skolen er bl.a. kommet i offentlighedens søgelys, fordi den har haft tæt relation til den tyrkiske fond DIKEV. Skolen er også i flere artikler blev kædet sammen med den tyrkiske islamistiske organisation Milli Görüs – en sammenkædning, som skolen dog selv har afvist i en pressemeddelelse.

I et brev om den påtænkte afgørelse har STUK også rejst spørgsmål om den religiøse praksis på skolen.

»Styrelsen skal desuden oplyse, at styrelsen den 5. februar 2018 har modtaget en henvendelse, hvoraf det fremgår, at eleverne på skolen forventes at udføre særlige religiøse praksisser (bøn fem gange dagligt), og at de ansatte på skolen er Erdogan-tilhængere og forventer, at eleverne også er det,« stod der i brevet.

STUK har dog ikke ”fundet det fornødent at tage stilling til, om skolen har overholdt frihed og folkestyrekravet” i lovgivningen, skriver den i den endelige afgørelse.

En række muslimske friskoler er kommet under tilsyn som led i en skærpet kurs over for friskoler, der ikke lever op til lovkravene om f.eks. frihed, folkestyre og uafhængighed. Senest fik den københavnske friskole Iqra Privatskole et pålæg om at tilbagebetale godt 16 mio. kr., svarende til godt otte måneders statsligt tilskud, fordi der ifølge STUK var sket alvorlige lovbrud på skolen i 2017. Derimod fik den lov at beholde sit tilskud fremadrettet, dog er den stadig under tilsyn. Al-Salam Skolen i Odense og Nord-Vest Privatskole i København har måttet lukke pga. mistede tilskud. Lykkeskolen i Aarhus er under skærpet tilsyn. Også andre skoler, som har tilknytning til DIKEV-fonden, er i øjeblikket i søgelyset.