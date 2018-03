Her er DSB's nye eldrevne arbejdshest

Ikke flere italienske katastrofer.

Det bliver i stedet tyske Siemens, som skal levere DSB's 26 nye el-lokomitiver, efter at have vundet en længere udbudsrunde, meddelte DSB tirsdag.

Lokomotiverne hedder Vectron og bygges af Siemens Mobility. Siden modellen blev introduceret i 2010 er den blevet solgt til både til Tyskland, Polen og Finland.

I Danmark kommer de nye arbejdsheste primært til at køre i den sjællandske regionaltrafik som trækkraft for DSB’s 113 dobbeltdækkervogne

Indkøbsprisen er indtil videre fortrolig, men planen er, at de nye lokomotiver skal indfases fra 2021.

Vectron-lokomotiver trækker blandt andet gods i smukke omgivelser på de schweiziske jernbaner. Foto: Siemens

De eldrevne maskiner kan køre op til 200 km/t., er kraftige nok til at trække DSB's dobbeltdækkervogne og kan køre på både dansk og tysk/svensk kørestrøm, ligesom de er udstyret til både det nuværende og kommende signalsystem, oplyser DSB.

DSB's administrerende direktør Flemming Jensen understreger, at Vectron er en "gennemprøvet lokomotivtype" og at lokomotiverne vil give et løft til både togtrafikken og miljøet, når lokomotiverne efter planen erstatter de aldrende ME- og EA-lokomotiver.

»Indkøbet af nye el-lokomotiver er samtidig et vigtigt skridt mod at forny DSB’s aldrende togflåde. Udover at påvirke DSB’s punktlighed positivt kommer de også til at forbedre DSB’s driftsøkonomi i takt med, at de fases ind fra 2021 og frem,« siger Flemming Jensen i en pressemeddelelse.

Leverancen afhænger af, at Folketingets Finansudvalg godkender købet.

Det forventer udvalgets næstformand Benny Engelbrecht (S) dog ikke bliver et problem.

»Jeg har svært ved at forstille mig, at det vil give store vanskeligheder al den stund, at der er et bredt flertal bag. Men det er klart, at Finansudvalget selvfølgelig skal se akterne igennem og behandle sagen på behørig vis,« siger han.

Finland har bestilt 80 elektriske Vectron-lokomotiver til en værdi på mere end 300 mio. euro. Her ses en testkørsel i sne i Kiruna i Sverige. Foto: Siemens

Der kan altid være udfordringer med nye, uprøvede togtyper, men her er der tale om nogle velafprøvede modeller, som allerede kører i flere andre lande i Europa, påpeger Benny Engelbrecht.

Alligevel skræmmer sporene fra fortidens skandaleramte IC4-indkøb fra den italienske leverandør AnsaldoBreda. IC4-togene, der blev købt for milliarder af DSB i 2000, er aldrig kommet ordentligt i drift og har været plaget af problemer fra dag ét.

DSB-lokomotiver slår revner: Tages nu midlertidigt ud af drift

Adspurgt, hvordan Finansudvalgets medlemmer vil sikre sig, at de ikke godkender en "ny IC4-skandale", svarer Benny Engelbrecht:

»Jeg er egentlig tryg ved, at man har valgt en fornuftig leverandør (Siemens, red.), men netop fordi sporene skræmmer, så kan jeg godt sige, at akterne vil blive læst ekstraordinært grundigt igennem, inden vi godkender aftalen. Det tror jeg, at alle medlemmerne og også ministeren vil gøre på grund af historikken,« forsikrer han.

Hvis de 26 lokomotiver lever op til forventningerne, har DSB mulighed for at bestille op til yderligere 18 styks til det danske jernbanenet.

Et Vectron-lokomotiv bliver til på Siemens-fabrikken i Allaback i Tyskland. Foto: Siemens

Fakta om de nye el-lokomotiver

Maksimal hastighed 200 km/h

Vægt 86 ton

Antal drivende aksler: 4

Sporvide1,435 mm

Spænding / frekvens: 25 kV 50 Hz og 15 kV 16.7 Hz

Energiforsyning til vogne: 1500 V 50 Hz og 1000 V 16.7 Hz

Start trækkraft 320 kN

Elektrisk bremsekraft max. 240 kN

Maksimal effekt 6,400 kW (Traktion og elektrisk bremse)

Længde over puffere 18,980 mm

Bredde (inkl. baluster) 3,012 mm

Højde (over førerrum) 3,860 mm

Afstand mellem bogie centre 9,500 mm

Hjuldiameter 1.250 mm / 1.160 mm (max. / min.)

Metervægt 4.58 t/m

Strækningsradio GSM-R

Sikkerhedssystem ETCS inkl STM-DK og LZB/PZB

Fjernstyring: ZWS og WTB

Kilde: DSB