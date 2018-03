Fakta: Her er de 16 hårdeste ghettoområder

Dokument om flystøj er så hemmeligt, at tilsynsmedarbejder ikke må se det.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Regeringen vil i sin ghettoplan gøre op med pædagogikken over for børn med udenlandsk herkomst. Det kan ramme forældrene økonomisk og i sidste ende lukke skoler.

Regeringens nye plan bryder med lidt for mange principper

Regeringen vil i sin ghettoplan gøre op med pædagogikken over for børn med udenlandsk herkomst. Det kan ramme forældrene økonomisk og i sidste ende lukke skoler.

Støjen fra de omstridte F-35 kampfly står på dagsordenen på aftenens store borgermøde i Vojens-hallerne. Her forventes Forsvarsministeriet at fremlægge nye støjoplysninger.

Det er første gang siden april 2017, at der er blevet fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark.

Det er første gang siden april 2017, at der er blevet fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark.

Torsdag præsenterede regeringen sit ghettoudspil, hvis formål er at fjerne ghettoerne helt i 2030.

Hvis ikke boligområderne får et løft, kan lejlighederne ende med at stå tomme, mener professor.

Regeringens nye plan bryder med lidt for mange principper

Regeringens ghettoudspil har til formål at fjerne den sidste ghetto inden 2030. Her er hvad vi ved om indholdet indtil videre.

Her er de 16 hårdeste ghettoområder:

Det er første gang siden april 2017, at der er blevet fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark.

Både forskere og migrænikere ofrer deres fritid for at undersøge årsagen til den voldsomme hovedpine.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her