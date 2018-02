Lektor: Private inkassofirmaer kan inddrive SU-gæld mere effektivt

Det kan vise sig at være en effektiv løsning, når regeringen med et nyt pilotprojekt vil lade private inkassofirmaer hjælpe de danske myndigheder med at inddrive SU-gæld.

Det vurderer lektor og ph.d. på Juridisk Institut på Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

- Når det ikke er de danske myndigheder, der forsøger at inddrive et krav, men et privat inkassofirma, som i modsætning til danske myndigheder godt kan bevæge sig over grænser, så bliver det pludselig noget nemmere at komme efter de her penge, siger han og tilføjer:

- Min forventning er, det vil gøre gældsinddrivelsen mere effektiv, end den er i dag, siger han.

Udlændinges gæld til den danske statskasse vokser. Det samlede antal skyldnere er steget fra 900 til 1100.

Og de udenlandske studerendes gæld udgjorde sidste år 80 millioner kroner, hvilket er en stigning på 20 millioner kroner på to år.

En dansk foged kan kun hente pengene i Danmark og ikke i for eksempel Tyskland og Storbritannien.

Derfor vil regeringen indgå aftaler, så de lokale myndigheder kan hjælpe.

Og det har hidtil vist sig svært, fordi man har manglet regler, som gør, at samarbejdet mellem myndighederne fungerer automatisk, som man kender det fra andre områder, især indenfor EU.

Regeringen vil stramme grebet om udlændinge med SU-gæld

Og det kan stadig tage tid at få internationale aftaler på plads, mener Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

- Når man skal indgå sådanne aftaler, er det som regel nogle årelange processer. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det er den langsigtede udfordring.

- Den kortsigtede udfordring er, at selv om vi sætter et inkassofirma på, så skal den pågældende stadig have nogle penge at betale med, siger han.

Regeringen har således ikke præsenteret "den salomoniske løsning", som løser alle problemerne. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen forventer dog, at initiativerne vil kunne hente nogle af pengene hjem.

- Men man må også være realistisk og sige, at det ikke er rimeligt at forvente, at det så betyder, at vi kan hente alle pengene. Men det er klart et skridt i den rigtige retning.