Vejene drukner i biler. På 10 år er der kommet 461.000 flere biler på vejene – hvoraf alene 70.000 ifølge Danske Regioner skyldes, at mange danskere er holdt op med at køre sammen med andre og i stedet har købt sig en ny bil.

Jo flere, vi kan overbevise om, at det er en god idé at køre sammen, jo større bliver gevinsten. Fordi alle hænger fast i trængslen. Stephanie Lose (V), næstformand, Danske Regioner Jo flere, vi kan overbevise om, at det er en god idé at køre sammen, jo større bliver gevinsten. Fordi alle hænger fast i trængslen.

Tal fra DTU’s Transportvaneundersøgelse viser samme billede: På 10 år er antallet af medpassagerer i bilerne i morgenmyldretiden faldet med 20 pct., oplyser projektleder Hjalmar Christiansen fra DTU.

Det vil regionerne ændre – bl.a. ved hjælp af samkørselstjenesten Gomore, fortæller den kommende formand i Danske Regioner, Stephanie Lose (V):

»Det er en massiv udvikling på vejene, hvor der især er kommet rigtig mange mindre biler. Jo flere, vi kan overbevise om, at det er en god idé at køre sammen, des større bliver gevinsten. Fordi alle hænger fast i trængslen.«

Regionerne peger bl.a. på Gomore, der på landsplan har 695.000 medlemmer og i Nordjylland arbejder tæt sammen med det regionale Nordjyllands Trafik, NT. Her kan man, når man f.eks. vil booke en rejse til Aalborg med kollektiv trafik, samtidig booke den videre rejse fra Aalborg med et Gomore-medlem.

Trængslen vokser og vokser: På 10 år har 70.000 droppet at køre sammen med andre og i stedet købt deres egen bil Det er ikke tilfældigt, at vejene sander til. Danskerne gør det stik modsatte af, hvad politikerne siger – de vælger egen bil i stedet for at følges med andre.

Andre steder har regionerne skudt penge i delebilsordninger, mens man i Region Hovedstaden direkte har forsøgt at matche de medarbejdere, der bor tæt på hinanden, for at øge samkørslen.

Ifølge kommunikationskoordinator Sonja Furu hos Gomore er antallet af trafikanter, der i Nordjylland kører sammen, steget med mellem 5 og 35 pct., efter at man har gjort det muligt at booke direkte på Rejseplanen.

Kan trafikløsninger virkelig være så enkle? Helt banal idé kan måske spare samfundet for milliarder Hvorfor ikke gå fra to til tre vejbaner på overfyldte motorveje, foreslår Dansk Industri. Ikke helt dumt, siger FDM og trafikforsker.

Stephanie Lose vil bruge erfaringerne fra Nordjylland:

»Der bør være potentiale over hele landet, men det er endnu for tidligt at sige hvor stort. Hvis man gør det nemt, tror jeg, at det kan rykke noget.«

Professor og trafikforsker Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet er dog skeptisk:

»Der er nogle, der tror, at samkørsel som med Gomore er løsningen, men hvis det er så god en løsning, hvorfor er det så ikke slået igennem for længe siden?«

»Det er besværligt at koordinere samkørsel. Det at finde ud af, hvornår børnene skal afleveres, eller hvor stor en omvej samkørslen er, kan slå idéen ihjel for de fleste – også selv om man kan spare lidt,« siger Mogens Fosgerau.