Den mest grønne trafikaftale nogensinde er slået fejl.

Ifølge den grønne trafikaftale, som et stort flertal i Folketinget indgik i 2009, skulle hovedparten af fremtidens trafikvækst ske i den kollektive trafik, og samtidig skulle vi cykle mere. Udviklingen er gået den modsatte vej, viser nye tal fra Vejdirektoratet.

I 2009 foregik 78,7 pct. af trafikken i bil, i 2016 var det 79,2 pct., og sidste år voksede biltrafikken yderligere. I 2009 stod busserne for 8,6 pct. af trafikken og tog for andre 8,6 pct. I 2016 var det faldet til 8,5 for bus og 7,9 pct. for tog. Og i 2017 mistede DSB yderligere 2 pct. af sine passagerer.

Meget bedre er det ikke gået med cyklisterne. I 2009 foregik 3,8 pct. af al persontrafik på cykel, i 2016 var det 3,6 pct. Og i 2017 faldt cykeltrafikken yderligere, så der i dag er færre, der cykler, end for både 10 og 20 år siden, selv om der er brugt milliarder på nye cykelstier.

Trafikforskerne er enige:

»Der er sket præcis det modsatte af, hvad man aftalte i 2009,« siger trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet, der støttes af professor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet:

»Det at vende udviklingen er slået fejl,« konstaterer Mogens Fosgerau, der mener, at man skal fordoble prisen på en bil og på en liter benzin, hvis man vil have flere til at tage den kollektive trafik:

»Men det ville være selvmord for enhver regering. Derfor har hele idéen været dødsdømt fra starten.«

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er ikke overrasket:

»Det viser de begrænsninger, der er på politikernes evne til at bestemme udviklingen. Vi skal ikke diktere, hvordan danskerne skal transportere sig, men skal tage udgangspunkt i befolkningens ønsker,« siger Ole Birk Olesen, der lover bredere motorveje og flere af dem.

Hos Socialdemokratiet erkender Rasmus Prehn, at det ikke er gået som aftalt.

»Skiftende regeringer har tilgodeset bilejerne med lavere afgifter, hvilket har gjort det billigere og billigere at køre i bil og dyrere og dyrere at rejse kollektivt, ligesom forsinkelser, aflysninger og signalproblemer for togene ikke har gjort det bedre.«

Han beklager udviklingen, men tør ikke love, at en eventuel S-ledet regering vil hæve de bilafgifter, der de senere år er blevet sænket.