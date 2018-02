Fakta: 74.000 skønnes at leve i parallelsamfund

Der findes ikke nogen entydig definition på, hvad det vil sige at leve i et parallelsamfund.

Men Økonomi- og Indenrigsministeriet opstiller i en ny analyse en række indikatorer for, hvornår familier med ikke-vestlig baggrund kan siges at leve så isoleret fra det omgivende samfund, at det kan kaldes et parallelsamfund.

Her er ministeriets opgørelse på baggrund af registerdata fra 2014:

34 procent af indbyggerne i Danmark med ikke-vestlig baggrund bor i et alment boligområde, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.

19 procent af børnene på et til fire år med ikke-vestlig baggrund er ikke i dagtilbud.

40 procent af børnene med ikke-vestlig baggrund, der er indskrevet i daginstitution, går i en institution, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.

42 procent af skolebørnene med ikke-vestlig baggrund går på en skole, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund.To procent af børn på 12-14 år med ikke-vestlig baggrund er i løbet af et år sigtet efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.

Fem procent af de unge på 15-29 år med ikke-vestlig baggrund er i løbet af et år dømt efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.

10 procent af de unge på 16-29 år med ikke-vestlig baggrund er inaktive i den forstand, at de i løbet af seks måneder hverken er i uddannelse, ordinær eller støttet beskæftigelse.

22 procent af de voksne på 22-59 år med ikke-vestlig baggrund var hverken i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse i mindst fire ud af fem år i perioden 2010-2014.

Det, at man lever op til en af indikatorerne, betyder ifølge analysen ikke, at man som familie lever i et parallelsamfund. Men jo flere indikatorer, en familie lever op til, jo større er risikoen for, at den lever isoleret fra det omgivende samfund, lyder logikken.

Analysen viser, at cirka 11.000 familier er berørt af mindst tre af de otte indikatorer.

Dertil kommer cirka 17.000 små familier på en til tre personer, der er berørt af to forskellige indikatorer.

Altså er der i alt 28.000 familier, der kan siges at leve i parallelsamfund, vurderes det. Det skal ses i forhold til, at der ifølge analysen var cirka 180.000 familier med ikke-vestlig baggrund i Danmark, opgjort 1. januar 2015.

De 28.000 familier omfatter 74.000 personer.

44 procent af alle med somalisk oprindelse og 41 procent af alle med libanesisk oprindelse vurderes at leve i et parallelsamfund.

Kilde: Analysen "Parallelsamfund i Danmark" udgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.