Gasrør tværs over Danmark kan bremse lokal vækst

Ejer af gartneriet Lykkesholm ved Tommerup Michael Jensen undrer sig over, at en gasledning skal ligge, så han ikke kan udvide mere: »Regeringen taler meget om at skabe vækst og arbejdspladser, så det er da noget af en selvmodsigelse, når man vil stoppe vores muligheder for det,« siger han. Foto: Brian Karmark