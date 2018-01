I det nordjyske vil der måske snart komme offentlig hjælp til de mange grundejere, der med kystsikring forsøger at standse havet i at æde kysten.

I et nyt forslag, der onsdag skal for byrådet i Hjørring Kommune, lyder det, at for hver krone grundejerne betaler for kystsikring med sandfodring, skal kommunen supplere med en krone og dermed fordoble indsatsen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Smalbro (V), mener, at det viser et ønske om finansiel opbakning fra regeringen:

»Vi sender et signal til staten, som vi ønsker hjælp fra. Den hjælp får man flere andre steder i landet.«

Den statslige finansiering har Miljø- og Fødevareministeriet dog afvist.

Hård kystsikring

Flere steder i landet er kysten ved at blive opløst af havet til stor ærgrelse for lokale grundejere. Nogle steder er der hård kystsikring med sten, mens en anden løsning er sandfodring, hvor sand tilføres kysten. I slutningen af december havde ukendte gerningsmænd også forsøgt sig med at smide beton på kysten ved Lønstrup.

Forslaget fra Hjørring Kommune møder delte reaktioner fra lokale grundejere i Lønstrup.

»Det er positivt, at kommunen begynder at indse, at denne opgave ikke kun kan ligge hos grundejere,« siger Per Pedersen, formand for sommerhusforeningen Harerenden.

Længere nede ad kysten i Lønstrup er der skepsis for, at der skal lægges flere penge i sandfodring og ikke en hård kystsikring.

»Vi har brug for hård kystsikring på vores strækning. Derfor kan dette ikke stå alene, selv om det er bedre end ingenting,« siger Erling Mikkelsen, formand for grundejerforeningen Strandfogedgården.

Havet æder langsomt kysten op og derfor er der brug for hård kystsikring, mener grundejerforeninger i Lønstrup. Foto: Joachim Ladefoged

Han mener ikke, at der i forslaget er taget hensyn til de konsekvenser, det kan have, hvis sandfodringen viser sig at være utilstrækkelig.

Grundejeres ansvar

Selv om der fra regeringens side er planer om en række tiltag, der gør det lettere at kystbeskytte for grundejere og kommuner i fællesskab, skal parterne ikke regne med statslig finansiering:

»Ifølge kystbeskyttelsesloven er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at kystbeskytte sin ejendom og dermed også for finansieringen, og det har regeringen ingen planer om at ændre,« lyder det fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Ministeren kalder forslaget et »godt eksempel til efterfølgelse«.