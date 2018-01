Nu vil Skat gå hårdere efter momssnydere i pakkeposten

De såkaldte toldfinter har længe været en torn i øjet på detailhandlen herhjemme.

Ved at omgå reglerne for, hvornår der skal betales told på varer købt uden for Europa, får forbrugere pakker leveret langt billigere, end den danske og europæiske detailhandel kan konkurrere med.

- Toldfinterne går på flere ting. En af dem, vi kender, er, at man mærker en pakke fra udlandet, som om det er en vareprøve eller en gave. Dermed er den undtaget for told- og momsbehandling, forklarer Henrik Theil, kommunikationschef i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

En anden finte, FDIH kender, er at angive en for lille værdi på en pakke, som bliver sendt ind i landet, sådan at forsendelsen kommer under den grænseværdi, der er i Danmark.

Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kroner før fragt.

Ved at angive værdien på pakken til under 80 kroner, så bliver pakken ikke pålagt moms.

- Vi er bemandet med toldere i postcenteret, men i december havde vi en enkelt dag, hvor der kom mere end 100.000 pakker ind. Det er jo voldsomt svært at hamle op med at skulle kontrollere, siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skat.

- Det er en balancegang, hvordan vi skal fordele kræfterne mellem at jagte illegalt indhold som narko, doping og våben og så jagte den finansielle svindel med værdien, forklarer han.

Tolderne jager nemlig både illegale forsendelser og svindlere i posten, men det er svært for ikke at sige umuligt at kontrollere alle pakker, og det udnytter forhandlerne uden for Europa også.

- Strawberrynet, som sælger kosmetik, skriver ligefrem i deres betingelser, at hvis man får en momsregning i modtagerlandet, så skal man bare betale den og sende regningen videre til dem, så vil de dække ens udgifter, fortæller Henrik Theil.

Få lande, som eksempelvis Norge, bliver dog ikke lovet momspengene retur. Og fra marts ryger også Sverige, fordi man har en ambition om at begynde at kontrollere alle pakker fra Kina for at komme den omfattende svindel med værdiansættelsen til livs.

- Vi ser et større behov for at tage fat i momssvindel og de måder, nogle fejlagtigt værdisætter deres køb uden for Europas grænser, og i 2018 har Folketinget givet os 40 toldere, som blandt andet skal bruges til at sætte hårdere ind over for dette segment af internethandlen, fortæller Preben Buchholtz.

For at skabe en fornemmelse af omfanget af svindel og afdække, om det er noget, der skal være endnu mere fokus på, skal der gennemføres forskellige stikprøver, døgntest og lignende.

- Vi kan ikke satse ensidigt på et frem for noget andet, men der er ingen tvivl om, at for den enkelte detailhandlende herhjemme, så løber summen af alle de her små pakker selvfølgelig op, vurderer Preben Buchholtz.

Ved at sætte hårdere ind over for svindel med moms og told, kan Skat også komme til at gøre livet surt for en anden slags import - nemlig kopisterne, der køber kopier af dyre mærkevarer over nettet.

Tidligere har det været sådan, at hvis en vare ikke når frem til dig, så kan du gøre indsigelse i banken og anmode om at få pengene igen for købet. Men det gælder ikke længere for kopivarer, som bliver snuppet på vej ind i landet, har en afgørelse fra Sø- og Handelsretten slået fast.

Fakta: Det skal du betale for varer fra et land uden for EU

- Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kroner før fragt. Momsen beregnes af både varens pris, fragten og tolden.

- Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kroner før fragt. Tolden beregnes af både varens pris og fragten.

- Transportøren vil ofte opkræve gebyr i forbindelse med toldbehandlingen på typisk 165 kroner. Skat har ikke noget med gebyret at gøre.

- Spiritus, øl, vin og tobaksvarer skal man altid betale told og moms for på grund af særregler.

- Ved kopivarer, som bliver opdaget på vej ind i landet og tilbageholdt i tolden, kan man ikke gøre indsigelse i håbet om at få erstattet sit økonomiske tab.

Kilder: Skat, Forbrugerombudsmanden.

/ritzau fokus/