Toårig dreng genoplivet af livredder i Lalandia

Søndag eftermiddag var det ved at gå helt galt for en familie fra Odense.

I Lalandia i Billund blev familiens yngste dreng på to år pludselig væk i det store Aquadome.

Drengen var faldet i vandet, og han var ikke selv i stand til at redde sig op igen. Ifølge Jydske Vestkysten var han tæt på at drukne.

Det var en badegæst, som opdagede drengen i vandet og fik hevet ham op af vandet.

En livredder gav herefter førstehjælp

»Barnet er livløs i første omgang, men grundet livredderens førstehjælp lykkes det at få liv i ham igen, fortæller fungerende vicepolitiinspektør,« fortæller Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi til Jydske Vestkysten.

Drengen blev efterfølgende kørt til observation på Kolding Sygehus, hvor det på nuværende tidspunkt lader til, at han slipper uden mén.

Mikkel Ross fortæller endvidere, at de regner med at indstille livredderen til dusør for hans gode indsats, som formentlig reddede drenges liv.