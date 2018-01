Nye apps skal gøre det lettere at være patient

Vandrejournalen til gravide skal være digital, patienter skal kontakte deres læge via en app på telefonen, og opsporing af sygdom hos ældre skal støttes digitalt.

Det er tre af 27 tiltag i den strategi for digital sundhed, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og Finansministeriet fremlægger mandag.

Der er afsat 34 millioner kroner på finansloven og fremover til at støtte bedre brug af data i sundhedsvæsenet.

Flere udfordringer på sundhedsområdet skal ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) løses digitalt.

- Danmark er foregangsland, når det kommer til digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Men vi kan blive langt bedre til at inddrage patienterne og sikre deling af relevante oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet, siger hun i en pressemeddelelse.

- Med alle de digitale muligheder, vi har i dag, kan det forekomme besynderligt, at noget vidensdeling stadig foregår på papir, og at it-systemerne ikke taler sammen. Det er ikke til gavn for hverken patienter eller sundhedspersoner.

Et af de nye initiativer er appen "Lægen i lommen". Den skal give borgerne et samlet overblik over alle sundhedsdata samt overblik over eksempelvis aftaler med læger eller specialister på sygehuset.

"Lægen i lommen" udvikles af Sundhedsministeriet og PLO, de praktiserende lægers organisation.

- Vi skal bruge digitalisering og teknologi, så borgeren slipper for at tage på sygehuset og kan klare langt flere ting hjemme, siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner til Ugebrevet Mandag Morgen.