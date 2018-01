Nyfødte spædbørn skal ikke efterlades i naturen eller på gaden. Forældre, som ikke kan klare barnet, skal kunne aflevere dem i en babyluge på Rigshospitalet i København eller Skejby Sygehus i Aarhus.

Det siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

- Vi har foreslået, at man som forsøg opretter babyluger, som man har i mange andre lande. Én på Rigshospitalet og én i Skejby. Det koster kun cirka en million kroner at etablere og drive, siger Flemming Møller Mortensen.

I kritisk tilstand: Nyfødt pige fundet efterladt på parkeringsplads

Han kalder det "dybt, dybt trist og tragisk", at der tirsdag blev fundet en nyfødt pige efterladt på Hammelstrupvej i Københavns Sydvestkvarter. Hun er indleveret på Rigshospitalet.

I efteråret forhandlede Folketingets partier om babyluger, men Dansk Folkeparti sprang fra til sidst, forklarer Socialdemokratiets sundhedsordfører.

- Til allersidst trak Dansk Folkeparti i håndbremsen. Det var noget uforståeligt for os. For DF's sundhedsordfører havde hele vejen sagt, at de kunne bakke Socialdemokratiet op, siger Flemming Møller Mortensen.

I stedet er der afsat en halv million kroner i satspuljen til at undersøge erfaringer og alternativer til babyluger.

Men det nytter ikke, mener Flemming Møller Mortensen.

- Tiden er for kostbar. Der skal investeres meget få penge. Så lad os dog komme i gang med dette forsøg, siger Flemming Møller Mortensen.

- Vi skal handle, hvis vi bare kan redde ét barn ved, at de puttes ind i en varm og lun babyluge på et hospital, hvor der står en jordemoder på den anden side og tager imod det.

Men jordemødrene går imod babyluger.

Video: Når livet begynder i en Fakta-pose En lille, nyfødt pige blev i går fundet i en Fakta-pose i Farum. Hun er hittebarn nr. to i år. Historien er ikke kun tragisk, mener en ekspert.

- Jeg synes, det er en tordnende dårlig idé, der stemmer meget dårligt overens med vores tradition for at tage os godt af de mennesker, der henvender sig med problemer, sagde Lillian Bondo, som er formand for Jordemoderforeningen, til DR Nyheder i oktober.

Hun frygtede, at flere desperate mødre bruger babylugen som en tryg udvej i stedet for selv at tage ansvar for barnet.