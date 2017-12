Dronningens nytårstale: En tale om tolerance, frisind – og om fremmede

Dronning Margrethe har ikke selv haft noget let 2017, alligevel formåede hun endnu engang at fremhæve andre grupper af mennesker, som hun mener, fortjener mere respekt og forståelse.

Således tog hun for første gang bøsser og lesbiske med i sin nytårstale. Dog uden at nævne dem direkte. Men budskabet var alligevel klart:

»En familie er ikke nødvendigvis det samme i dag som for en generation siden. Jeg tror, der er kommet en erkendelse af, at ikke alle familier er fat-og-mor-og-børn. Der er i dag større variation, men også større frisind og tolerance,« lød det bl.a. fra dronningen.

»Det viser, at dronningen gerne vil signalere en moderne indstilling til familielivet og er et eksempel på en gradvis modernisering af Kongehuset,« forklarer adjunkt Lars Hovbakke Sørensen fra University College Sjælland.

Han peger på to andre afgørende ting i talen:

»Hun talte om, at vi skal huske at gøre noget andet end at arbejde hele tiden. Og så skifter hun kurs i sin melding om udlændinge. Hvor hun siden 2001 har talt om, at vi skal huske at stille krav til udlændinge, og at udlændingen skal huske at lade sig integrere, så talte hun denne gang om, at vi skal huske, at Danmark altid har haft glæde af folk udefra,« lyder det videre fra Hovbakke Sørensen.

Pas på de fremmede

Dronningen tog dermed endnu engang fat i diskussionen om de mange udlændinge. Hun er dermed tilbage i den tone, der overraskede mange, da dronningen i 1984 kritisere danskerne for at komme med »dumsmarte« bemærkning om udlændingene.

I hendes nytårstale nummer 46 lød det denne gang:

»Mange mennesker er kommet til Danmark for at arbejde her, dem har vi tidligere haft brug for, og det har vi stadig. Det kan være medarbejdere i landbruget, på hoteller og restauranter eller højt specialiserede forskere, hvis viden er der behov for.«

Dronning Margrethe tog også fat i diskussionen om manglen på unge, der ønsker at blive håndværkere, mens søgningen til landets universiteter slår nye rekorder hvert år.

»Mennesker er forskellige og Danmark har brug for forskellige mennesker med hver deres egner og talenter. Den ene er talknuser den anden forstår sig på teknik. En er godt til at få kunder i butikken eller kan få en forretning op at tå. Det ene er ikke finere eller bedre end det andet.«

Og så kom der en utraditionel opfordring fra dronningen:

»Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt! «

46 nytårstaler af 11 til 13 minutters varighed

»Det ligger i smuk forlængelse af hendes holdning siden 1995, at vi ikke skal lade det materielle styre det hele, « mener Lars Hovbakke Sørensen.

Før nytårstalen havde der været mange spekulationer om, hvorvidt dronningen ville benytte talen til at abdicere og overlade tronen til kronprins Frederik. Disse spekulationer var i løbet af søndagen topnyheden hos norske NRK.

Ikke mindst uroen omkring prins Henrik, der først meldte ud, at han ikke ville begraves sammen med dronningen, og siden blev erklæret dement havde sammen med det faktum, at kronprins Frederik i 2018 fylder 50 sat gang i spekulationerne.

Dronningen abdicerede ikke.