Rasmus Erichsen fra Korsør har selv stiftet organisationen Stop Spild Lokalt, som arbejder for at sikre trængende familier overskudsmad fra supermarkeder samtidig med at mindske madspild.

Og lillejuleaften var ingen undtagelse. For sammen med ca. 2.100 frivillige uddelte han overskydende julemad fra ikke mindre end 184 supermarkeder landet over. Takket være Rasmus Erichsen og alle de andre frivillige kunne 14.387 familier prise sig julemætte.

Han startede organisationen for 15 måneder siden igennem en Facebookgruppe, som hurtigt blev populær. Dengang var han 17 år gammel. Siden har projektet spredt sig til 95 byer og 40.000 medlemmer. Og han er godt tilfreds med resultatet lillejuleaften.

Kendt supermarkedskæde har doneret 30 ton julemad til familier

»I går kulminerede det hele, og den største oplevelse i hele mit liv skete. Hele 2.100 frivillige havde sat deres lillejuleaften af for at kunne gøre en forskel for miljøet og de familier, der sidder hårdt i det i julen,« siger han til TV Øst.

184 supermarkeder donerede mad til projektet, men herudover bakkede flere organisationer, foreninger, caféer og restauranter også op med sponsorgaver og praktiske hjælpemidler til at gøre det hele muligt.