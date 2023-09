Det er meget sent gået op for svenskerne, der nu endda kigger mod Danmark for at høste erfaringer fra den danske udlændingepolitik, som skiftende svenske regeringer og den svenske elite ellers i årtier har afvist som inhuman, ja, sågar racistisk. De åbenlyse problemer blev tiet ihjel, også i de svenske medier, ligesom man forsøgte at tie det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne ihjel, indtil det ikke lod sig gøre længere. Ved valget sidste år stemte godt hver femte svenske vælger på partiet, der i dag er støtteparti for regeringen.

Sveriges regering under den borgerlige statsminister Ulf Kristersson gik sidste år til valg på at ville bekæmpe banderne, men har også måttet sande, at det er en om ikke umulig, så meget vanskelig opgave, for de storkriminelle bander har ingen respekt for det svenske samfunds autoritet. I de svenske storbyer er der adskillige bydele, hvor myndighederne ikke tør færdes og patruljere. Som et udtryk for alvoren og desperationen har regeringen i næste uge indkaldt til et krisemøde for at diskutere nye og hårdere tiltag, bl.a. for at bekæmpe bandernes rekruttering af børn og unge.