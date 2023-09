Men var der dog bare kun tale om en »service«, som bliver forringet. Der er langt mere på spil her. Enhver, der har boet med et postnummer uden for landets større byer, ved det: Man lever med knapt så super supersygehuse, man lever med skadeklinikker med sygeplejersker i dagtimerne, og mange må trøste sig med fine hjerteløberordninger og lang responstid på ambulancerne i forhold til vennerne i byerne. Mange har accepteret ringere sundhedsvilkår af én grund: Der er hurtig adgang til ordentlig hjælp, for der er læger i bilerne, og de er trods alt hurtigere fremme, end man kan nå selv at fragte sig til en akutmodtagelse i en større by.

Det er så snart slut for foreløbig fire kommuner i det midtjyske. Og frygten er, at flere fremtidige budgetaftaler vil give samme resultat – og dermed tage endnu en bid af den tryghed, som akutlægebilerne skaber for mange. På den måde gambles der med langt større elementer end den geografiske placering af nogle anæstesilæger.