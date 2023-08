Billedet af Danmarks daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, iført blåt forklæde med en ung panda på skødet kunne stå som et ikon for Danmarks forhold til Kina. Ikke alene ved det faktum, at Kina efter flere års diplomatisk benarbejde udlånte to pandaer til Københavns Zoo. Men også fordi Danmarks statsminister på det tidspunkt så Kina som en lille, nuttet panda, som Vesten kunne lege med.