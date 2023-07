Børns fravær i folkeskolen er alarmerende højt. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri (DI) er det gennemsnitlige fravær på landsplan 16 dage om året. Højest i Gribskov og Guldborgsund, lavest i Odder og Lyngby-Taarbæk. Og meget tyder på, at det ikke kun skyldes overskud som lyst og mulighed for at tage på en ekstra ferie, men tværtimod