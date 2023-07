Det er til at forstå, at netop Tyskland har det svært med partier på den yderste højrefløj. I hele efterkrigstiden har det været en fælles ambition for de klassiske folkepartier, at der aldrig måtte opstå et levedygtigt parti til højre for det borgerlige CDU/CSU. Det er så sket nu med AfD, men i stedet for at søge fejlen i egne rækker fokuserer de klassiske partier ensidigt på at etablere en totalblokade mod AfD. Men dét skaffer i sig selv bare flere forbitrede vælgere til de nye protestpartier.

Selv når det gælder Tyskland, behøver man ikke være profet for at forudse, at det vil gå på samme måde med AfD som med Sverigedemokraterne og Dansk Folkeparti. Et parlamentarisk demokrati kan ikke holde til i længden at holde ét bestemt parti ude, når det repræsenterer så mange vælgere, som tilfældet er. Det svarer til at dele vælgerne op i et A- og B-hold og frakende mindretallet enhver indflydelse og legitimitet, alene fordi de tillader sig at stemme på et bestemt parti, fuldt lovligt og opstillingsberettiget vel at mærke.