Præsident Zelenskyj fik ikke, hvad han havde håbet på. Alligevel rejste han langtfra tomhændet hjem fra Nato-topmødet i Vilnius. Han fik ikke en konkret køreplan for et ukrainsk medlemskab af forsvarsalliancen. Men han fik en del andet foruden klare garantier for, at Vesten fortsat vil hjælpe Ukraine til at modstå Ruslands aggression.