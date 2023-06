I den sørgelige saga om, hvem sagde hvad, hvem gjorde hvad, og hvem har ansvar for hvad i minkskandalen, er blikket nu rettet mod Apple. Som et måske sidste spinkelt halmstrå af et håb er flere politikere i Folketinget parate til at bøje nakken og krybe mod tech-giganten, i håb om at der et sted i skyen findes kopier af de sms-beskeder,