Alvoren er omsider ved at gå op for EU. Der er ingen vej uden om en eller anden form for et Fort Europa. Med aftalen forleden om en gennemgribende reform af det europæiske asylsystem tager EU et første, hårdt tiltrængt skridt i den retning. Men der er lang vej endnu, og udspillet kan stadig nå at ende i det rene ingenting – som i de seneste