Tænk på et tal. 5, 10, 15 – lad os sige 16. 16 mia. kr. er, hvad finansminister Nicolai Wammen pludselig har fundet ekstra på kistebunden til det såkaldte økonomiske råderum. I stedet for som hidtil antaget at udgøre 48 mia. kr. i 2030 bliver tallet nu 64 mia. kr. Så ved man da, hvad de også går og laver i ministeriet efter kl. 3.