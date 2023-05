»Penge gør ikke i sig selv en forskel, hvis der ikke er nogen til at bruge dem.« Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, havde en form for klarsyn, da han sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Sophie Løhde (V) præsenterede det, som på regeringssprog kaldes ”sundhedspakke”. Problemet er bare, hvis man skal fortsætte i Løkkes spor, at der ikke er nogen til at åbne den, men penge kan man altid bruge, som en overlæge på en kræftafdeling konstaterede i radioavisen.