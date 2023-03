Vesten mod resten. Begrebet er vokset ud af Ukrainekrigen og dækker over det forhold, at det i altovervejende grad er det klassiske Vesten, som støtter Ukraine, mens mange andre lande – også uden for den deciderede russisk-kinesiske blok – foreløbig holder sig mere neutrale og undertiden ligefrem ser krigen som en traditionel grænsekonflikt