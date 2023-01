Det har været begrædeligt at følge udviklingen i Storbritannien, siden et flertal af vælgerne den 23. juni 2016 stemte ja til at forlade Den Europæiske Union.

Euforien, der voksede, i takt med at stemmerne blev talt op, blev – i hvert fald af udenforstående – afløst af vantro dagen derpå, da først David Cameron trak sig som