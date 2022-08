»Den kontroversielle forfatter Salman Rushdie angrebet«, stod der på Ekstrabladet.dk tidligt fredag aften, kort efter at den 75-årige britisk-indiske forfatter var blevet overfaldet under en litteraturfestival i staten New York i USA. Men Salman Rushdie er ikke kontroversiel. Han har siden debuten i 1975 markeret sig som en forfatter, der har brugt sin kreativitet, sin idérigdom og sin fortællelyst til at skrive bøger – ofte med temaer, der har kredset om mødet mellem den østlige og vestlige civilisation.