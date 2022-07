Det måtte komme. Boris Johnson er trådt tilbage som leder af det konservative parti, men han agter at forblive premierminister, indtil en afløser er valgt til efteråret.

En sådan løsning efterlader et politisk vakuum med tanke på, at der er krig i Europa, og at millioner af briter lider hårdt under energiprischokket, fødevarekrisen