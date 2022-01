Ingen vejfarende har været i tvivl om eksistensen af vanvidsbilister, men det er formentlig kommet bag på de fleste, at politiet hver dag, siden nye regler trådte i kraft for 10 måneder siden, dagligt har kunnet beslaglægge to-tre køretøjer med henblik på konfiskation.

Intentionen med lovændringen var at gøre det så dyrt at se stort på færdselsreglerne, at det ville virke afskrækkende, men tydeligvis er sund fornuft ikke en iboende egenskab i alle bilister, hvad konfiska